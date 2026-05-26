«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи

«Париж» продолжает работу над составом на следующий сезон и ведет продвинутые переговоры сразу по двум игрокам, сообщает BasketNews.

По информации источника, клуб близок к соглашению с бразильским форвардом Маоэзиньей Перейрой, который проводит сезон в Турции в составе «Маниса». В текущем чемпионате он набирает в среднем 11,7 очка, 6 подборов, а также 1,4 перехвата и 1,6 блок-шота.

Параллельно «Париж» находится на финальной стадии переговоров с Терри Тарпи. 32-летний форвард выступает за «Монако» с 2023 года и может присоединиться к столичному клубу на условиях многолетнего контракта.

В нынешнем сезоне Евролиги Тарпи в среднем набирал 2 очка и 1,8 подбора, однако заметно прибавил в плей-офф серии против «Олимпиакоса», где его игровое время и статистика выросли.

