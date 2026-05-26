Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»

Джефф Ван Ганди, работавший в «Нью-Йорке» сначала ассистентом (1989–1996), а затем главным тренером (1996–2001), высоко оценил нынешнюю форму команды.

«Выиграть столько матчей подряд таким доминирующим образом – на мой взгляд, сейчас «Никс» являются фаворитами на титул Они играют на очень высоком уровне, и у них все складывается отлично.

Вы можете говорить что угодно про проблемы «Атланты», «Филадельфии» или «Кливленда», но когда ты выигрываешь выездные матчи плей-офф с разницей в 50 очков и буквально всех уничтожаешь, любой, кто пытается это принизить, неправ.

Это лучший поход в плей‑офф в истории «Никс». Им еще предстоит выиграть титул, но никогда не было команды «Никс», которая выглядела бы настолько доминирующе. Они просто громят соперников», – заявил Ван Ганди в интервью The Athletic.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
А я не понимаю, почему Окла и тем более шпоры по умолчанию считаются какими-то невероятными джаггернаутами. Да, сильнее, чем любая команда Востока. ну так Нью-Йорк прошёл этот Восток с рекордной, исторической разницей, значит, он тоже гораздо сильнее.
Ладно шпоры ещё, у них реально тяжёлый путь был в финал. Оклахома свипнула Финикс, который перед сезоном вообще не считался командой ПО, и Лейкерс без Луки и Ривза (который играл с травмой, лучше бы не играл). Никс свипнули Филу полного состава и Кавз, который стоял ТРЕТЬИМ в предсезонных прогнозах на титул, а ещё Харденом усилился. Теперь Окла считается убертерминаторами, потеряв двух игроков ротации, а полностью здоровые, отдохнувшие Никс - так, в носу поковыряться.
Ну ок)
Буду топить за НЙ теперь в Финале, такое окно бывает раз в 30 лет😁
присоединяйтесь, у нас всегда весело)))
Не принижаю заслуги Никс, но Окла и Шпоры значительно сильнее Атланты, Филы и Кавс.
Хотя в финале я буду болеть за Нью-Йорк. Хорошая работа менеджмента, симпатичная команда и хочется, чтобы Джейлен Брансон взял гайку
В Финале кто знает, как сложится. В том году Индиану вплоть до 7 матча хоронили. ОКС по праву стали чемпионом, но вполне допускаю, что ахилл Хали много хат у прежних хозяев оставил.
Годзилла с Кинг Конгом в самом разгаре грызни, а нью-йоркская банда готовится выезжать на Запад в превосходной форме.
Тоже за них притоплю, с детства за Никс со вчерашнего дня.
Здоровые Окла и Шпоры. Посмотрим кто из них доживёт до финала. Пока у Никс неделя отдыха
Если Никс возьмут гайки Шаламе потом Митчела Робинсона сыграет
Не Джефф это просто Восток. Две нормальные команды порубили друг друга, а дуболомы защитные переломали сами себя. На западе у Никс и трёх побед подряд бы не было)
Точняк, ведь на мощнейшем Западе есть мощнейший Хьюстон, которого почти свипнул третий состав ЛАЛ во главе с Дедом-Пердедом... Просто западная мощь
Восток востоком, но Никс по пути в Финал объективно всех растоптали. Мне сложно представить, что у них не было бы шансов сделать 3 подряд на Западе. Мы же об отрезке по матчам говорим, а не о сухих сериях.
Пусть лучше Никс будут андердогами - чтобы считали, что у них нет шансов. Тогда без этой эмоциональной нагрузки они покажут лучшую игру, как Индиана, над которой перед финалом как только не потешались.
Кстати, если Никс все-таки возьмут чемпионство, надеюсь, Спайк Ли это переживёт. Как бы на радостях не отъехал прям на арене
Надо использовать чемпионское окно, пока естественный природный враг в виде Индианы в прострации
так и Окла громила до встречи с САС
Никс - САС 2:1 в сезоне, Никс - Оклахома 0:2 (6 поражений подряд в очных играх). С Оклахомой при такой статистике очных встреч точно не фавориты
Помнится в том году это был главный аргумент к тому, почему «Никс самая удобная команда для Селтикс».
Есть правда.И с Оклой рубились в регулярке и САС в финале Кубка обыграли.
