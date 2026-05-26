Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»

Джефф Ван Ганди: «Никс» – фавориты на титул. Они просто громят соперников.

Джефф Ван Ганди , работавший в «Нью-Йорке » сначала ассистентом (1989–1996), а затем главным тренером (1996–2001), высоко оценил нынешнюю форму команды.

«Выиграть столько матчей подряд таким доминирующим образом – на мой взгляд, сейчас «Никс» являются фаворитами на титул Они играют на очень высоком уровне, и у них все складывается отлично.

Вы можете говорить что угодно про проблемы «Атланты», «Филадельфии» или «Кливленда», но когда ты выигрываешь выездные матчи плей-офф с разницей в 50 очков и буквально всех уничтожаешь, любой, кто пытается это принизить, неправ.

Это лучший поход в плей‑офф в истории «Никс». Им еще предстоит выиграть титул, но никогда не было команды «Никс», которая выглядела бы настолько доминирующе. Они просто громят соперников», – заявил Ван Ганди в интервью The Athletic.