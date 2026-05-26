Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
Джефф Ван Ганди, работавший в «Нью-Йорке» сначала ассистентом (1989–1996), а затем главным тренером (1996–2001), высоко оценил нынешнюю форму команды.
«Выиграть столько матчей подряд таким доминирующим образом – на мой взгляд, сейчас «Никс» являются фаворитами на титул Они играют на очень высоком уровне, и у них все складывается отлично.
Вы можете говорить что угодно про проблемы «Атланты», «Филадельфии» или «Кливленда», но когда ты выигрываешь выездные матчи плей-офф с разницей в 50 очков и буквально всех уничтожаешь, любой, кто пытается это принизить, неправ.
Это лучший поход в плей‑офф в истории «Никс». Им еще предстоит выиграть титул, но никогда не было команды «Никс», которая выглядела бы настолько доминирующе. Они просто громят соперников», – заявил Ван Ганди в интервью The Athletic.
Ладно шпоры ещё, у них реально тяжёлый путь был в финал. Оклахома свипнула Финикс, который перед сезоном вообще не считался командой ПО, и Лейкерс без Луки и Ривза (который играл с травмой, лучше бы не играл). Никс свипнули Филу полного состава и Кавз, который стоял ТРЕТЬИМ в предсезонных прогнозах на титул, а ещё Харденом усилился. Теперь Окла считается убертерминаторами, потеряв двух игроков ротации, а полностью здоровые, отдохнувшие Никс - так, в носу поковыряться.
Ну ок)
Хотя в финале я буду болеть за Нью-Йорк. Хорошая работа менеджмента, симпатичная команда и хочется, чтобы Джейлен Брансон взял гайку
Годзилла с Кинг Конгом в самом разгаре грызни, а нью-йоркская банда готовится выезжать на Запад в превосходной форме.
Тоже за них притоплю, с детства за Никс со вчерашнего дня.