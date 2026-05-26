«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера

Вассилис Спанулис может стать главным тренером «Ариса».

«Арис » нацелен на новый этап развития после прихода нового владельца Ричарда Сяо и рассматривает Вассилиса Спанулиса в качестве главного кандидата на пост главного тренера в следующем сезоне.

По информации Sport24, клуб из Салоников уже предложил греческому специалисту привлекательные условия, которые могут всерьез склонить его к принятию предложения.

Спанулис, ранее приведший «Монако» к первому в истории финалу Евролиги, также находится в сфере интересов ряда топ-клубов. В случае назначения он получил бы полный контроль над проектом и работал бы в тесной связке с генеральным менеджером Никосом Зисисом .