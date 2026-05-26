  • Йонас Валанчюнас: «Несколько клубов Евролиги связывались со мной, но последнее слово за «Денвером»
Валанчюнас подтвердил интерес клубов Евролиги на фоне неопределенности в НБА.

Ситуация вокруг центрового «Денвера» Йонаса Валанчюнаса остается неопределенной на фоне интереса к нему со стороны клубов Евролиги, что подтвердил сам баскетболист.

«Да, были разговоры с несколькими командами и даже литовским клубом. Обсуждения идут, и мы принимаем решение. Но последнее слово остается за «Денвером».

Прежде всего, все зависит от того, оставят меня или нет. Это их решение. Сейчас, как мне кажется, для них важнее общая перестройка состава: кто останется, кто уйдет. Насколько я понимаю, только Никола (Йокич) неприкосновенен, остальных могут обменять. Думаю, все прояснится в первую неделю июля или даже раньше.

Я хочу играть, получать удовольствие от баскетбола и побеждать. Я могу делать все. Мое сердце – в баскетболе, а не в конкретном городе или команде. Посмотрим, какая ситуация даст мне лучший шанс на победу. Мне нужно побеждать. Я хочу выигрывать трофеи, поэтому хочу поставить себя в наилучшие условия для этого», – заявил Валанчюнас в подкасте PIKENROLAS.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 15min, Youtube
Спасибо за все, ступай с Богом
Это была славная, но бестолковая охота. Пора в Европу. К сожалению после того, что он творил по юношам в сборной выиграв все и вся и являлся лютым доминатором, в НБА наверное попадал вечно не в те команды и карьера не получилась такой, какой могла быть)
Tim Timson
Говорят что он пришёл чуть за поздно, когда менялся типаж центровых, но есть ещё одно мнение. Если бы он пришёл как раз таки ещё позже, в Торонто из него не делали бы медведя.
Uncle John
Может так. В Торонто вроде по таймингу пришел нормально, но там Демар и Лаури играли совсем не в тот баскет что ему нужен. Лаури особо не заигрывал, а сам пришел восстанавливать имя после Хьюстона. Поэтому пришлось играть не в свою игру и даже при этом был неплох )
Лучше конечно , чем Деандре, но за 3- 4 млн можно поискать другого центра.
