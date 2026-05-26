Йонас Валанчюнас: «Несколько клубов Евролиги связывались со мной, но последнее слово за «Денвером»

Валанчюнас подтвердил интерес клубов Евролиги на фоне неопределенности в НБА.

Ситуация вокруг центрового «Денвера » Йонаса Валанчюнаса остается неопределенной на фоне интереса к нему со стороны клубов Евролиги, что подтвердил сам баскетболист.

«Да, были разговоры с несколькими командами и даже литовским клубом. Обсуждения идут, и мы принимаем решение. Но последнее слово остается за «Денвером».

Прежде всего, все зависит от того, оставят меня или нет. Это их решение. Сейчас, как мне кажется, для них важнее общая перестройка состава: кто останется, кто уйдет. Насколько я понимаю, только Никола (Йокич) неприкосновенен, остальных могут обменять. Думаю, все прояснится в первую неделю июля или даже раньше.

Я хочу играть, получать удовольствие от баскетбола и побеждать. Я могу делать все. Мое сердце – в баскетболе, а не в конкретном городе или команде. Посмотрим, какая ситуация даст мне лучший шанс на победу. Мне нужно побеждать. Я хочу выигрывать трофеи, поэтому хочу поставить себя в наилучшие условия для этого», – заявил Валанчюнас в подкасте PIKENROLAS.