«Париж» обсуждал возможность назначения Стива Керра во время Олимпиады-2024

«Париж» контактировал со Стивом Керром во время Олимпийских игр 2024 года.

«Париж» на определенном этапе рассматривал возможность приглашения Стива Керра. Обсуждение возникло во время Олимпийских игр 2024 года, когда Керр находился во Франции в качестве главного тренера сборной США. При этом до полноценных переговоров дело не дошло.

Президент «Парижа» Дэвид Кан рассказал, что Керр сам выходил на связь во время второй недели Олимпиады.

«Он и его жена провели целый день, гуляя по Парижу, и не переставали думать о том, как здорово было бы жить в этом городе и, возможно, продолжить тренерскую карьеру здесь после ухода из НБА», – поделился Кан в интервью L’Équipe.

Позднее стороны встретились в отеле, где руководитель «Парижа» обозначил готовность клуба рассмотреть кандидатуру Керра в будущем.

Кан добавил, что контакты между ними продолжались и в последующие годы, особенно на фоне завершения контракта специалиста с «Голден Стэйт», который он в итоге продлил.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: L’Equipe
Кааааааан
Два тренера Парижа итак в лиге. Одного конечно сейчас возможно выкинут, но в Керр туда это смешно. Скорее Аткинсон сейчас. Помогал же Колле на ОИ)
"как здорово было бы жить в этом городе"

Керр может просто выйти на пенсию и жить в Париже. В деньгах он не нуждается.
