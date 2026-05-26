«Париж» обсуждал возможность назначения Стива Керра во время Олимпиады-2024
«Париж» на определенном этапе рассматривал возможность приглашения Стива Керра. Обсуждение возникло во время Олимпийских игр 2024 года, когда Керр находился во Франции в качестве главного тренера сборной США. При этом до полноценных переговоров дело не дошло.
Президент «Парижа» Дэвид Кан рассказал, что Керр сам выходил на связь во время второй недели Олимпиады.
«Он и его жена провели целый день, гуляя по Парижу, и не переставали думать о том, как здорово было бы жить в этом городе и, возможно, продолжить тренерскую карьеру здесь после ухода из НБА», – поделился Кан в интервью L’Équipe.
Позднее стороны встретились в отеле, где руководитель «Парижа» обозначил готовность клуба рассмотреть кандидатуру Керра в будущем.
Кан добавил, что контакты между ними продолжались и в последующие годы, особенно на фоне завершения контракта специалиста с «Голден Стэйт», который он в итоге продлил.
Керр может просто выйти на пенсию и жить в Париже. В деньгах он не нуждается.