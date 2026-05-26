Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»

«Монако» рискует потерять Майка Джеймса в разгар плей-офф чемпионата Франции.

В «Монако» продолжается непростой период, на фоне которого команда сталкивается с дополнительными трудностями в разгар плей-офф чемпионата Франции.

По информации L’Équipe, звездный защитник Майк Джеймс намерен бойкотировать второй матч серии 1/4 финала против «Бурка ».

После отбытия трехматчевой дисквалификации за агрессивное поведение в отношении судей Джеймс должен был вернуться в состав «Монако » в ключевой игре плей-офф в среду. Однако, согласно источнику, американский защитник не планирует возвращаться в расположение команды из-за финансовых разногласий.

«Монако» при этом продолжает попытки убедить игрока присоединиться к составу, но ситуация остается неопределенной. Ранее в сезоне похожий эпизод уже возникал с Эли Окобо , который пропускал матчи на фоне задержек по зарплате.

В первом матче серии с «Бурком» «Монако» одержал победу со счетом 81:75.