  • «Один из самых позорных моментов в истории НБА». Кендрик Перкинс раскритиковал «Кавальерс» после вылета от «Никс»
Кендрик Перкинс жестко высказался о разгроме «Кливленда» от «Нью-Йорка».

Кендрик Перкинс резко раскритиковал «Кливленд» после поражения в серии против «Нью-Йорка» со счетом 0-4.

«Это был один из, если не самый позорный момент в истории НБА. Их просто унизили и «разобрали». Это было унижение для всей лиги! Полное отсутствие конкурентоспособности и борьбы на площадке в такой серии!» – заявил экс-игрок НБА.

В четвертом матче серии «Кавальерс» уступили «Никс» на своей площадке со счетом 93:130.

Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»

Походу получается, что лучше бы проиграли 7 матч Детройту... меньше позора.
ОтветFreem74
Не могли. В том матче Детройт провел не менее позорное выступление.
Ну разочаровали точно. Испортили финал востока, такой тухляк трудно было смотреть. По сравнению что на западе творится это просто кровь из глаз
Перестал смотреть матчи целиком после слива 1 игры. Только какие-то куски, хайлайты, боксскор. Еще тогда кто-то верно писал в комментах, что после такого удара и позорища команда вряд ли оправится. Зайти в Финал конфы вроде как твердая 4, но с каким же треском ребята про🔞🛏️ли... Сейчас какое-то опустошение при взгляде на будущее Кавс. Я не то чтобы ярый фанат Автобусного, но на Востоке им сопереживаю в первую очередь.
С языка сорвал..
это слишком
