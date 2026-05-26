«Один из самых позорных моментов в истории НБА». Кендрик Перкинс раскритиковал «Кавальерс» после вылета от «Никс»

Кендрик Перкинс резко раскритиковал «Кливленд» после поражения в серии против «Нью-Йорка» со счетом 0-4.

«Это был один из, если не самый позорный момент в истории НБА. Их просто унизили и «разобрали». Это было унижение для всей лиги! Полное отсутствие конкурентоспособности и борьбы на площадке в такой серии!» – заявил экс-игрок НБА.

В четвертом матче серии «Кавальерс» уступили «Никс» на своей площадке со счетом 93:130.

Джеймс Харден после 0-4: «Я действительно считаю, что мы лучше «Никс»