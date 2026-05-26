Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»

Защитник ЦСКА Антониус Кливленд поделился впечатлениями от предстоящей поездки в Норильск и рассказал, что с интересом ожидает нового опыта в Заполярье.

«Я предвкушаю свою поездку в Норильск! Правда, я слышал, что зимой там довольно мрачно. Это из-за полярной ночи? А летом там солнце вообще не садится? Вау! Я бы хотел спуститься под землю, как мои партнеры по команде, такого опыта у меня еще не было! Думаю, работать на руднике сложно. Но если работаешь в команде, все получается! Это точно уникальный труд», – отметил американский баскетболист.