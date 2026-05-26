Ажуолас Тубелис может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Жальгириса»

Ажуолас Тубелис может подписать исторический контракт с «Жальгирисом».

«Жальгирис» близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с Ажуоласом Тубелисом, сообщает BasketNews. По информации источника, литовский клуб планирует сохранить одного из самых перспективных игроков Евролиги в Каунасе как минимум до 2028 года.

Ожидается, что стороны согласуют трехлетний контракт, который фактически исключит переход форварда в другой клуб Евролиги, при этом сохранив за ним возможность отъезда в НБА.

По данным BasketNews, Тубелис, к которому этим летом проявляли интерес топ-клубы Евролиги и готовы были заплатить значительный выкуп, получит рекордное для «Жальгириса» соглашение и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В прошедшем дебютном сезоне Евролиги 24-летний баскетболист набирал в среднем 12,1 очка (63,4% двухочковые, 40,5% трехочковые) и 4,5 подбора за 23 минуты на площадке.