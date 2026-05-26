Брайан Уиндхорст: «Возвращение Леброна в «Кливленд» может зависеть от контракта Хардена»

В НБА продолжает набирать обороты обсуждение возможного возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд», и Брайан Уиндхорст считает, что ключевую роль в этом сценарии может сыграть Джеймс Харден.

«Харден в следующем году останется игроком «Кэвз». Он, скорее всего, откажется от опции продления и подпишет новое соглашение. И этот новый контракт, вероятно, будет структурирован так, чтобы позволить «Кливленду» опуститься ниже второго налогового порога. А как только они это сделают, у них появится возможность для крупного обмена.

Будет ли это сделкапо схеме сайн-энд-трейд с Леброном Джеймсом? Или обмен на другую звезду? Войдут ли они в борьбу за Янниса Адетокумбо? Попытаются ли обменять его и затем убедить Леброна прийти на существенно меньший контракт? Или просто соберут прежний состав? Все это возможно», – сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Get Up ESPN
хардена в чемпионской команде представить можно сейчас, но в том случае если его контракт 25млн и он готов в клатче плэйофа сидеть на лавке. но это невозможно тк нба это бизнес и каждый хочет получить буквально каждый бакс(и если в кавс не дадут то где то наверняка захотят). они будут готовы играть за минималку но в 40 лет и когда песок из всех щелей. брансон конечно уникален и им можно восхищаться, в этом плане у него совершенно не американский менталитет
Ответsonny91
Брансон получит свое по истечении текущего контракта, как Стеф в свое время. Это раз. Два это то, что если копнуть чуть глубже, то окажется, что батя Брансона трудоустроен в Никс на не последнюю должность и кто знает сколько он там зарабатывает)
Харден уже показывал, что ради команды может ужаться в Филе. Ему в целом могут расписать контракт как 15 + 45 + 45, бородатому интереснее длительный подписать, желательно с опцией игрока.
Хардена то нельзя будет менять, и нафига тогда кэвс два старых, медленных деда (42 и 37 лет) дублирующих друг друга
