Брайан Уиндхорст: «Возвращение Леброна в «Кливленд» может зависеть от контракта Хардена»

Уиндхорст: Возвращение Леброна в «Кливленд» может зависеть от контракта Хардена.

В НБА продолжает набирать обороты обсуждение возможного возвращения Леброна Джеймса в «Кливленд», и Брайан Уиндхорст считает, что ключевую роль в этом сценарии может сыграть Джеймс Харден .

«Харден в следующем году останется игроком «Кэвз». Он, скорее всего, откажется от опции продления и подпишет новое соглашение. И этот новый контракт, вероятно, будет структурирован так, чтобы позволить «Кливленду » опуститься ниже второго налогового порога. А как только они это сделают, у них появится возможность для крупного обмена.

Будет ли это сделкапо схеме сайн-энд-трейд с Леброном Джеймсом? Или обмен на другую звезду? Войдут ли они в борьбу за Янниса Адетокумбо? Попытаются ли обменять его и затем убедить Леброна прийти на существенно меньший контракт? Или просто соберут прежний состав? Все это возможно», – сказал Уиндхорст в эфире ESPN.