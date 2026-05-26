«Барселона» рассматривает Желько Обрадовича как приоритетного кандидата на пост главного тренера

«Барселона» включилась в борьбу за Желько Обрадовича.

На фоне ожидаемого ухода Хавьера Паскуаля в «Дубай» «Барселона » включилась в борьбу за Желько Обрадовича, сообщает L’Esportiu. Девятикратный победитель Евролиги рассматривается каталонским клубом как приоритетный кандидат на пост главного тренера.

По данным источника, интерес «Барселоны» связан с масштабной перестройкой внутри клуба, инициированной президентом Жоаном Лапортой. Подчеркивается, что приглашение специалиста такого уровня должно усилить проект и вернуть ему конкурентоспособность на фоне текущей неопределенности.

Сам Обрадович, покинувший «Партизан» в ноябре прошлого года, взял паузу для оценки вариантов и, как ожидается, в ближайшее время примет решение о своем будущем на фоне интереса со стороны ряда топ-клубов.