0

«Атланта», «Хьюстон» и «Портленд» интересуются Джейленом Брауном (Марк Стейн)

Три клуба НБА проявляют интерес к Джейлену Брауну.

В НБА начинают обсуждать возможность того, что Джейлен Браун станет заметной фигурой на рынке обменов в ближайшие месяцы. По информации инсайдера Марка Стейна, интерес к звезде «Бостона» проявляют «Атланта», «Хьюстон» и «Портленд».

Браун в июле официально получит право на подписание нового двухлетнего продления контракта на сумму 142 млн долларов. Сейчас он выступает по пятилетнему супермаксимальному соглашению на 285,4 млн долларов, подписанному в 2023 году и рассчитанному до конца сезона-2028/29.

29-летний форвард провел лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи, сохраняя «Бостон» конкурентоспособным даже при возросшей нагрузке в атаке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
logoДжейлен Браун
logoПортленд
logoНБА
возможные переходы
logoБостон
logoХьюстон
logoАтланта

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Трёхсторонка между Бостоном, Портлендом и Милуоки:
Яннис в Бостон
Браун в Портленд
Грант, Хендерсон, Шарп в Милуоки. Также Портленд возвращает Милуоки его пики, полученные в обмене за Лилларда, и Милуоки ещё сверху какие-то драфт-активы от Трейл Блейзерс и Селтикс.
Думаю, такая сделка может устроить всех. Бостон всё-таки получает апгрейд (Янниса многие не любят, но как игрок он сильней Брауна, разница в возрасте всего 2 года, ну а травматичность Янниса сильно преувеличена). Портленд серьёзно усиливает состав: Холидэй(Лиллард), Камара, Браун, Авдия, Клинган. А Милуоки берут неплохих игроков ( те же Скут и Шейден могут преобразиться в Бакс под руководством Дженкинса), контроль над своими пиками и ещё сверху драфт-активы.

С Атлантой тоже может получится интересная трёхсторонка.
В Бостон Яннис
В Атланту Браун (уроженец пригорода Атланты)... Уверен, будет рад играть дома.
В Милуоки Дэниэлс, Рисаше, Куминга, может быть ещё Кета, и драфт-капитал (8-й пик АТЛ 2026, свой пик 2027 , который сейчас у Хоукс, и сверху ещё пики или свапы от Атланты и Бостона).
Я бы ещё на месте Атланты попытался у Милуоки выцепить Тёрнера. Например: Тернера в Хоукс, Оконгву в Селтикс, а Бакс Хаузера.
У Бостона апгрейд позиции + бросающий большой под Янниса. У Хоукс явное усиление состава: Макколум, Александр-Уокер, Браун, Джонсон, Тёрнер. У Милуоки активы, которые помогут начать перестройку уже сейчас: М.Браун-мл(пик 8), Роллинс, Дэниэлс, Амент (пик-10), Кета, со скамейки Куминга и Рисаше, и ещё контроль над своим пиком на драфте 2027.
На мой взгляд, выглядит отлично для всех.
Ответvakhtanginho
Трёхсторонка между Бостоном, Портлендом и Милуоки: Яннис в Бостон Браун в Портленд Грант, Хендерсон, Шарп в Милуоки. Также Портленд возвращает Милуоки его пики, полученные в обмене за Лилларда, и Милуоки ещё сверху какие-то драфт-активы от Трейл Блейзерс и Селтикс. Думаю, такая сделка может устроить всех. Бостон всё-таки получает апгрейд (Янниса многие не любят, но как игрок он сильней Брауна, разница в возрасте всего 2 года, ну а травматичность Янниса сильно преувеличена). Портленд серьёзно усиливает состав: Холидэй(Лиллард), Камара, Браун, Авдия, Клинган. А Милуоки берут неплохих игроков ( те же Скут и Шейден могут преобразиться в Бакс под руководством Дженкинса), контроль над своими пиками и ещё сверху драфт-активы. С Атлантой тоже может получится интересная трёхсторонка. В Бостон Яннис В Атланту Браун (уроженец пригорода Атланты)... Уверен, будет рад играть дома. В Милуоки Дэниэлс, Рисаше, Куминга, может быть ещё Кета, и драфт-капитал (8-й пик АТЛ 2026, свой пик 2027 , который сейчас у Хоукс, и сверху ещё пики или свапы от Атланты и Бостона). Я бы ещё на месте Атланты попытался у Милуоки выцепить Тёрнера. Например: Тернера в Хоукс, Оконгву в Селтикс, а Бакс Хаузера. У Бостона апгрейд позиции + бросающий большой под Янниса. У Хоукс явное усиление состава: Макколум, Александр-Уокер, Браун, Джонсон, Тёрнер. У Милуоки активы, которые помогут начать перестройку уже сейчас: М.Браун-мл(пик 8), Роллинс, Дэниэлс, Амент (пик-10), Кета, со скамейки Куминга и Рисаше, и ещё контроль над своим пиком на драфте 2027. На мой взгляд, выглядит отлично для всех.
С Портлендом интереснее, имхо. Свои пики это всегда больше вариантов
Ответfhneh
С Портлендом интереснее, имхо. Свои пики это всегда больше вариантов
Только ценность этих пиков сильно упала с новыми правилами лотереи драфта. Поэтому бакс интереснее забрать сразу условного Банкеро и уйти в мягкую перестройку
все-надоело быть робином. гайка уже есть, мвпи финала и крутая регулярка, надо теперь утолить свое эго. дальше их с тэйтумом уже не сложно совмещать будет(не по игровым характеристикам конечно)
Ответsonny91
все-надоело быть робином. гайка уже есть, мвпи финала и крутая регулярка, надо теперь утолить свое эго. дальше их с тэйтумом уже не сложно совмещать будет(не по игровым характеристикам конечно)
Да и прекрасно. С удовольствием посмотрел бы на него в хьюстоне и на Дюрэнта в бостоне, если его будут в обмене двигать
Ответkhak08
Да и прекрасно. С удовольствием посмотрел бы на него в хьюстоне и на Дюрэнта в бостоне, если его будут в обмене двигать
Пожалуйста, только не Дюрант))
Однозначно Браун на пике стоимости. Стивенс определенно выслушает предложения и оценит…
Игрок классный, но с явными недостатками да и от Бостона хочется чего то нового.
Тейтум Браун уже надоели
Ответosipovdmitry
Однозначно Браун на пике стоимости. Стивенс определенно выслушает предложения и оценит… Игрок классный, но с явными недостатками да и от Бостона хочется чего то нового. Тейтум Браун уже надоели
Вдвоем они не выиграют, а вот получится ли вокруг них снова собрать чемпионскую команду большой вопрос…
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Пирс о первой пятерке All-NBA: «Я бы убрал Луку Дончича и включил Джейлена Брауна»
25 мая, 16:01
Джейлен Браун о попадании во 2-ю сборную: «Меня не особо любят фанаты или медиа. Сам удивляюсь, что вообще получаю какие-то награды»
25 мая, 09:44
Джейлен Дюрен, Джамал Мюррэй и Джейлен Джонсон вошли в символические сборные НБА
25 мая, 02:54
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
26 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
58 минут назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем