«Атланта», «Хьюстон» и «Портленд» интересуются Джейленом Брауном (Марк Стейн)
Три клуба НБА проявляют интерес к Джейлену Брауну.
В НБА начинают обсуждать возможность того, что Джейлен Браун станет заметной фигурой на рынке обменов в ближайшие месяцы. По информации инсайдера Марка Стейна, интерес к звезде «Бостона» проявляют «Атланта», «Хьюстон» и «Портленд».
Браун в июле официально получит право на подписание нового двухлетнего продления контракта на сумму 142 млн долларов. Сейчас он выступает по пятилетнему супермаксимальному соглашению на 285,4 млн долларов, подписанному в 2023 году и рассчитанному до конца сезона-2028/29.
29-летний форвард провел лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи, сохраняя «Бостон» конкурентоспособным даже при возросшей нагрузке в атаке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Яннис в Бостон
Браун в Портленд
Грант, Хендерсон, Шарп в Милуоки. Также Портленд возвращает Милуоки его пики, полученные в обмене за Лилларда, и Милуоки ещё сверху какие-то драфт-активы от Трейл Блейзерс и Селтикс.
Думаю, такая сделка может устроить всех. Бостон всё-таки получает апгрейд (Янниса многие не любят, но как игрок он сильней Брауна, разница в возрасте всего 2 года, ну а травматичность Янниса сильно преувеличена). Портленд серьёзно усиливает состав: Холидэй(Лиллард), Камара, Браун, Авдия, Клинган. А Милуоки берут неплохих игроков ( те же Скут и Шейден могут преобразиться в Бакс под руководством Дженкинса), контроль над своими пиками и ещё сверху драфт-активы.
С Атлантой тоже может получится интересная трёхсторонка.
В Бостон Яннис
В Атланту Браун (уроженец пригорода Атланты)... Уверен, будет рад играть дома.
В Милуоки Дэниэлс, Рисаше, Куминга, может быть ещё Кета, и драфт-капитал (8-й пик АТЛ 2026, свой пик 2027 , который сейчас у Хоукс, и сверху ещё пики или свапы от Атланты и Бостона).
Я бы ещё на месте Атланты попытался у Милуоки выцепить Тёрнера. Например: Тернера в Хоукс, Оконгву в Селтикс, а Бакс Хаузера.
У Бостона апгрейд позиции + бросающий большой под Янниса. У Хоукс явное усиление состава: Макколум, Александр-Уокер, Браун, Джонсон, Тёрнер. У Милуоки активы, которые помогут начать перестройку уже сейчас: М.Браун-мл(пик 8), Роллинс, Дэниэлс, Амент (пик-10), Кета, со скамейки Куминга и Рисаше, и ещё контроль над своим пиком на драфте 2027.
На мой взгляд, выглядит отлично для всех.
Игрок классный, но с явными недостатками да и от Бостона хочется чего то нового.
Тейтум Браун уже надоели