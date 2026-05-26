«Атланта», «Хьюстон» и «Портленд» интересуются Джейленом Брауном (Марк Стейн)

Три клуба НБА проявляют интерес к Джейлену Брауну.

В НБА начинают обсуждать возможность того, что Джейлен Браун станет заметной фигурой на рынке обменов в ближайшие месяцы. По информации инсайдера Марка Стейна, интерес к звезде «Бостона» проявляют «Атланта», «Хьюстон» и «Портленд».

Браун в июле официально получит право на подписание нового двухлетнего продления контракта на сумму 142 млн долларов. Сейчас он выступает по пятилетнему супермаксимальному соглашению на 285,4 млн долларов, подписанному в 2023 году и рассчитанному до конца сезона-2028/29.

29-летний форвард провел лучший сезон в карьере, набирая в среднем 28,7 очка, 6,9 подбора и 5,1 передачи, сохраняя «Бостон» конкурентоспособным даже при возросшей нагрузке в атаке.