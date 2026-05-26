Владелец «Портленда» Дандон: «Большее количество сотрудников обычно создает больше проблем»

Владелец «Портленда» прокомментировал недавние массовые сокращения.

Владелец «Портленда » Том Дандон объяснил решение сократить более 70 сотрудников , заявив, что в структуре организации было слишком много людей – особенно по сравнению с его командой НХЛ.

«Здесь было в два раза больше людей, чем у нас в «Каролине». По моему опыту, чем меньше уровней в структуре, тем выше ответственность сотрудников и тем лучше они выполняют свою работу.

Я видел, как работа может быть организована очень эффективно – с высокой ответственностью, без лишней драмы и, честно говоря, с большим количеством довольных людей. Люди счастливее, когда они заняты и продуктивны. Я считаю, что именно так все и должно работать. А большее количество сотрудников обычно создает больше проблем.

Мне показалось, что в «Портленде» просто было слишком много людей. Мы попросили руководство проанализировать ситуацию, и, думаю, они пришли к тем же выводам. Мы не ставили им цель по бюджету или численности персонала. Мы лишь спрашивали: все ли организовано правильно? Насколько это эффективно? Насколько люди вовлечены и способны ежедневно влиять на развитие бизнеса?

Это в основном касалось бизнес-стороны. Баскетбольное направление – отдельная история. На создание лучших условий для игроков у нас нет ограничений по бюджету. Мы сделаем все необходимое, чтобы дать команде лучшие шансы на победу. А бизнес-стороной я буду управлять так же, как и любым другим бизнесом», – подчеркнул Дандон.