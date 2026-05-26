0

Владелец «Портленда» Дандон: «Большее количество сотрудников обычно создает больше проблем»

Владелец «Портленда» прокомментировал недавние массовые сокращения.

Владелец «Портленда» Том Дандон объяснил решение сократить более 70 сотрудников, заявив, что в структуре организации было слишком много людей – особенно по сравнению с его командой НХЛ.

«Здесь было в два раза больше людей, чем у нас в «Каролине». По моему опыту, чем меньше уровней в структуре, тем выше ответственность сотрудников и тем лучше они выполняют свою работу.

Я видел, как работа может быть организована очень эффективно – с высокой ответственностью, без лишней драмы и, честно говоря, с большим количеством довольных людей. Люди счастливее, когда они заняты и продуктивны. Я считаю, что именно так все и должно работать. А большее количество сотрудников обычно создает больше проблем.

Мне показалось, что в «Портленде» просто было слишком много людей. Мы попросили руководство проанализировать ситуацию, и, думаю, они пришли к тем же выводам. Мы не ставили им цель по бюджету или численности персонала. Мы лишь спрашивали: все ли организовано правильно? Насколько это эффективно? Насколько люди вовлечены и способны ежедневно влиять на развитие бизнеса?

Это в основном касалось бизнес-стороны. Баскетбольное направление – отдельная история. На создание лучших условий для игроков у нас нет ограничений по бюджету. Мы сделаем все необходимое, чтобы дать команде лучшие шансы на победу. А бизнес-стороной я буду управлять так же, как и любым другим бизнесом», – подчеркнул Дандон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Oregonian
logoПортленд
logoНБА
logoКаролина
logoТом Дандон

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Меньше народа, больше кислорода - добавил Дандон
Верно все . Бизнес и ничего личного
ОтветS 2
Верно все . Бизнес и ничего личного
не только в бизнесе. это универсально
Интересная фамилия
нет человека — нет проблем
значит идеальный вариант при котором проблем вообще не будет - просто уволить всех сотрудников))
Всё правильно он говорит. Так в жизни всё и работает. Но мне нравится как в комментариях его пытаются учить жизни люди, которые и 1 % не заработали от его состояния
упёртый чувак) возможно, лига намекнула, что на мазафакерах экономить нельзя, поэтому дондон взялся за простых сотрудников)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобби Маркс: «Роберт Уильямс – главный кандидат на усиление позиции центрового в «Лейкерс»
25 мая, 13:20
Ассистент Патрик Сент-Эндрюс из «Портленда» присоединится к штабу Тэйлора Дженкинса в «Милуоки»
23 мая, 17:22
Ассистент главного тренера Тайлер Лэшбрук («Бостон») пройдет собеседование в «Портленде»
22 мая, 18:40
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
26 минут назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
58 минут назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем