Илона Корстин: «Динамо-Владивосток» подало серьезную заявку на вступление в Лигу ВТБ»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала возможное вступление «Динамо-Владивосток» в турнир, положительно оценив инфраструктуру и организацию клуба.

– Руководитель приморского «Динамо» Эдуард Сандлер заявил, что клуб готов взять шесть легионеров в случае вступления в Лигу ВТБ. Правильный настрой, когда команда-дебютант сразу же заявляет о высоких амбициях?

– Это красиво звучит, но как будет на самом деле, – вопрос. Да, у Владивостока серьезная заявка. По документам у нас практически нет к ним вопросов, организация матча на «Фетисов Арене» понравилось нашей делегации. Но решение принимает Совет лиги. Так что надо набраться терпения.

Нам важно, что к Лиге есть устойчивый интерес. Все амбициозные проекты хотят участвовать в нашем турнире, – отметила Корстин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
А как команды будут справляться с многочасовыми перелётами во всех смыслах?
