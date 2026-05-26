Милош Теодосич войдет в руководство «Црвены Звезды»

Милош Теодосич вернется в «Црвену Звезду» в административной роли.

Милош Теодосич вернется в «Црвену Звезду », сообщает Meridian Sport, однако не в качестве игрока. Ожидается, что бывший сербский разыгрывающий войдет в структуру руководства клуба.

По информации источника, после переговоров между президентом «Црвены Звезды» Желько Дрчеличем и Теодосичем стороны быстро пришли к общему видению его будущей роли. Сообщается, что детали работы экс-игрока в спортивном департаменте клуба уже согласованы.

39-летний Теодосич возвращается после годичной паузы, последовавшей за завершением 21-летней игровой карьеры. После ухода из баскетбола он получил предложение остаться в клубе, однако решил взять время на отдых перед переходом к новой должности.

Точная должность Теодосича пока не определена, но ожидается, что он займет важный пост в системе «Црвены Звезды».

Серб выступал за белградский клуб с 2023 по 2025 год, выиграв Адриатическую лигу в сезоне-2023/24, а также дважды став обладателем Кубка Сербии (2023/24 и 2024/25).