Митчелл о потенциальном возвращении Джеймса в «Кэвз»: «Что бы я ни сказал, это вызовет шумиху. Вопрос не ко мне»

Митчелл высказался о возможном возвращении Джеймса в «Кливленд».

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл уклонился от прямого ответа, когда его спросили, хочет ли он видеть легенду «Кэвз» Леброна Джеймса снова в команде.

«Матч только закончился, не мне это решать. Я не пытаюсь создать громкий заголовок, вопрос не ко мне. Я не буду отвечать на него.

Это не ко мне, это вопрос к Коби Олтману, это вопрос к Майку Гэнси, потому что я знаю: что бы я ни сказал, как бы ни сказал и как бы ни пытался это преподнести – это вызовет шумиху. Так что извините, я не дам вам ничего.

Все, что я знаю – я готов биться вместе с этими парнями, которые есть у нас раздевалке, каждый день недели», – сказал Митчелл.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» на 52,6 миллиона долларов истекает, и форвард станет неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Донована Митчелла
Леброн за еду точно играть не будет. Значит нужен СЭТ. Если СЭТ, то Кливленду придется отдать кого то из больших в ЛАЛ, то есть в чем то стать слабее, чем сейчас. При этом Леброн уже не может много бегать, Харден тоже. Во просто кто там будет вообще бегать за всех. Митчел сам тоже уже не юноша
Не, СЭТ не вариант с платёжкой Кэвз - он включит жёсткий потолок. Поэтому, Брону надо продлеваться с ЛАЛ за 20 млн, Эйтону брать опцию игрока, а зимой их обоих менять на Джарета Аллена - как раз ЗП совпадут. Правда до этого надо ещё вменяемо переподписать Хардена, чтобы не влезть в апрон. 😉
Проще с Бородой попрощаться и дать Лёбе мидлевел, добрать на позицию за минималку ветерана с руками из плеч.
