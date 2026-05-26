Митчелл о потенциальном возвращении Джеймса в «Кэвз»: «Что бы я ни сказал, это вызовет шумиху. Вопрос не ко мне»

Митчелл высказался о возможном возвращении Джеймса в «Кливленд».

Звездный защитник «Кливленда » Донован Митчелл уклонился от прямого ответа, когда его спросили, хочет ли он видеть легенду «Кэвз» Леброна Джеймса снова в команде.

«Матч только закончился, не мне это решать. Я не пытаюсь создать громкий заголовок, вопрос не ко мне. Я не буду отвечать на него.

Это не ко мне, это вопрос к Коби Олтману, это вопрос к Майку Гэнси, потому что я знаю: что бы я ни сказал, как бы ни сказал и как бы ни пытался это преподнести – это вызовет шумиху. Так что извините, я не дам вам ничего.

Все, что я знаю – я готов биться вместе с этими парнями, которые есть у нас раздевалке, каждый день недели», – сказал Митчелл.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» на 52,6 миллиона долларов истекает, и форвард станет неограниченно свободным агентом.