Майк Браун о том, встречал ли он такого лидера, как Джейлен Брансон: «Тим Данкан и Стеф Карри»
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун оценил лидерские качества защитника Джейлен Брансона.
– За свою карьеру встречали ли вы лидера, похожего на Джейлена Брансона?
– Тим Данкан и Стеф Карри. Они не похожи как игроки, но аура, которая исходит от этих парней, та тихая сила, которой они обладают, – невероятна.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Майка Брауна
