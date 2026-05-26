Майк Браун о том, встречал ли он такого лидера, как Джейлен Брансон: «Тим Данкан и Стеф Карри»

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун оценил лидерские качества защитника Джейлен Брансона.

– За свою карьеру встречали ли вы лидера, похожего на Джейлена Брансона?

– Тим Данкан и Стеф Карри . Они не похожи как игроки, но аура, которая исходит от этих парней, та тихая сила, которой они обладают, – невероятна.