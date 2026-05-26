Шакил О′Нил: «Если Вембаньяма доминирует, у «Оклахомы» нет шансов»

Член Зала славы Шакил О′Нил считает, что «Оклахома» не справится с набравшим ход центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой.

«Все это не имеет значения, если Вембаньяма набирает 30-40 очков. Если он так доминирует, у «Оклахомы» нет шансов. Потому что Чет [Холмгрен] ничего с этим не сделает», – заявил О′Нил.

«Сперс» забрали у «Тандер» 1-ю и 4-ю игры. В них Вембаньяма отметился 41 и 33 очками соответственно. В проигранных матчах на его счету 21 и 26 очков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Вот только Вемби не может пока доминировать две игры подряд
меньше всего в серии отыграл в 4ом матче, может успеет восстановиться лучше
Если зебры не дадут сломать Витю, будут наказывать за грязную игру, Ваканда победит.
Комментарий скрыт
Да кто его ломает то? Хватит чушь пороть
Как это нет шансов.. Когда скамейка Оклы наваливает как в 3 игре, то пофигу сколько набирает Вембаньяма на своих минутах. Он устанет от работы в защите. Надо признать что в 4 игре у Оклы ещё и не полетело.
Вся лига обязана шпорам. Попович сделал для нба больше всех.
Если нет, то нет. 😅
Вемби как хорошая палка, не только раз в год стреляет, часто холостыми. Так что ОКС в финале Никс порвет, хотя бизнес будет против.
