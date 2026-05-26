Шакил О′Нил: «Если Вембаньяма доминирует, у «Оклахомы» нет шансов»

О′Нил: Если Вембаньяма доминирует, у «Оклахомы» нет шансов.

Член Зала славы Шакил О ′Нил считает, что «Оклахома» не справится с набравшим ход центровым «Сан-Антонио » Виктором Вембаньямой .

«Все это не имеет значения, если Вембаньяма набирает 30-40 очков. Если он так доминирует, у «Оклахомы» нет шансов. Потому что Чет [Холмгрен] ничего с этим не сделает», – заявил О′Нил.

«Сперс» забрали у «Тандер» 1-ю и 4-ю игры. В них Вембаньяма отметился 41 и 33 очками соответственно. В проигранных матчах на его счету 21 и 26 очков.