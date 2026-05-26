  • Рич Пол «умолял» «Пеликанс» взять Тайриза Макси на драфте, но те отказались из-за плохой аналитики по трехочковым
0

Пол рассказал, почему «Новый Орлеан» отказался от Макси.

Широко известный агент Рич Пол поделился историей, связанной с драфтом защитника Тайриза Макси, который в итоге оказался в «Филадельфии».

«Вот почему я не люблю аналитику: когда Тайриз Макси выходил на драфт, я умолял «Пеликанс» взять его. Они были одной из первых команд, которым я разрешил прийти в спортзал и посмотреть на Макси. «О, он не очень хорошо бросает трехочковые». Я сказал: «Какую запись вы смотрите? Какие именно трехочковые он бросает? Я только что видел, как этот парень забил 25 трехочковых подряд!» Аналитика не показывает, какое у тебя сердце в ключевые моменты», – сказал Пол.

В свой единственный сезон в университете Кентукки Макси набирал 14 очков при 30% трехочковых. 

На драфте-2020 «Новый Орлеан» предпочел выбрать разыгрывающего Кайру Льюиса, который за два года в Алабаме реализовывал 36,2% бросков из-за дуги. 

В «Сиксерс» Макси дорос до уровня игрока Матча всех звезд. Льюис провел последние два сезона в G-лиге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basketball Network
Только из этой новости узнал о существовании такого игрока, как Кайра Льюис. Который уже не в лиге)
Daff Rogers
И как-то напрягает, что к его выбору на драфте приложил руку Брайсон Грэм, который теперь руководит Чикаго Буллз. Одно расстройство с этим драфтом-2020.
Плебей
Думаешь очередной слитый драфт будет? Я поражаюсь, как так повезло выбрать Бузелиса (и то наверно из-за созвучности фамилии с названием команды). Потому что в целом работа на драфте просто отвратительная за последние лет 15. Слитый 12 пик на Эссенга это просто фейспалм (0 очков и 6 минут за дебютный сезон без травм). Чудом взяли Досунму 5 лет назад во втором раунде, чтобы тупо слить его в контрактный год (хотя он очень заслуживает новый хороший контракт). Короче наш ожидают очередные 10 лет тоски в исполнении Буллз
повезло макси
Какой же Рич Пол умный и прозорливый. Особенно задним числом
Чудо, тайна, эксцентриситет...
