Рич Пол «умолял» «Пеликанс» взять Тайриза Макси на драфте, но те отказались из-за плохой аналитики по трехочковым

Пол рассказал, почему «Новый Орлеан» отказался от Макси.

Широко известный агент Рич Пол поделился историей, связанной с драфтом защитника Тайриза Макси , который в итоге оказался в «Филадельфии».

«Вот почему я не люблю аналитику: когда Тайриз Макси выходил на драфт, я умолял «Пеликанс» взять его. Они были одной из первых команд, которым я разрешил прийти в спортзал и посмотреть на Макси. «О, он не очень хорошо бросает трехочковые». Я сказал: «Какую запись вы смотрите? Какие именно трехочковые он бросает? Я только что видел, как этот парень забил 25 трехочковых подряд!» Аналитика не показывает, какое у тебя сердце в ключевые моменты», – сказал Пол.

В свой единственный сезон в университете Кентукки Макси набирал 14 очков при 30% трехочковых.

На драфте-2020 «Новый Орлеан » предпочел выбрать разыгрывающего Кайру Льюиса, который за два года в Алабаме реализовывал 36,2% бросков из-за дуги.

В «Сиксерс» Макси дорос до уровня игрока Матча всех звезд. Льюис провел последние два сезона в G-лиге.