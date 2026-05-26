«Бетсити Парма» и Станислав Ильницкий подписали новый контракт по схеме «1+1»

Ильницкий заключил новый контракт с «Бетсити Пармой».

«Бетсити Парма » объявила о заключении нового соглашения с форвардом Станиславом Ильницким (32 года, 201 см) по схеме «1+1».

Капитан пермяков в сезоне-2025/26 отыграл 43 матча, набирая в среднем 3,5 очка, 4,4 подбора и 1 передачу за 19,5 минуты на паркете.