«Бетсити Парма» и Станислав Ильницкий подписали новый контракт по схеме «1+1»

«Бетсити Парма» объявила о заключении нового соглашения с форвардом Станиславом Ильницким (32 года, 201 см) по схеме «1+1».

Капитан пермяков в сезоне-2025/26 отыграл 43 матча, набирая в среднем 3,5 очка, 4,4 подбора и 1 передачу за 19,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
Рекомендуем