  • Майк Браун вернулся в финал НБА спустя 19 лет – самый длинный перерыв для главного тренера в истории лиги
Майк Браун вернулся в финал НБА спустя 19 лет – самый длинный перерыв для главного тренера в истории лиги

Браун будет в финале впервые с 2007 года.

«Нью-Йорк» всухую обыграл «Кливленд» в финале Востока (4-0), впервые за 27 лет выйдя в финал НБА.

Для главного тренера «Никс» Майка Брауна этот финал будет первым с 2007 года. Тогда «Кэвальерс» под руководством Брауна проиграли «Сан-Антонио» со счетом 0-4.

19-летний перерыв стал самым длинным для главного тренера в истории лиги. Серия из 11 побед подряд в плей-офф Брауна также является самой длинной для тренера в его первом сезоне во главе команды.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Как много там намешано будет в финале воспоминаний)
ОтветTim Timson
Последний финал Никс в 99-м был против СА, кстати. Тоже возможно повторение того финала
Ответace_of_spades
Об этом и речь. Недаром фаны Никс там скандируют нам нужен Вемби. Вообще как бы такой финал не пробил внезапно все рейтинги хоть Шпоры и команда с маленького рынка)
Все таки НЙ доказали, что верно тренера сменили. Помню я и сам бурчал, когда Тиббса уволили.
ОтветДмитрий Максимов
Комментарий скрыт
Вот так вот Майк тихой сапой уже 2 финала имеет, два раза был тренером года. При этом для тренера довольно молод (56 лет). Если повезет, может лет 15 тренировать еще, ну и если вдруг титул выиграет, там уже зал славы светит небось.
ОтветBT
Ничто не сравнится с выводом Сакраменто в плей-офф, какие тут финалы
ОтветTydeus
Ну так ему тренера года за это и дали вроде
Меня в этой новости удивляет, что Браун в 37лет руководил командой в финале НБА
ОтветAntonMalyshev
какая разница сколько лет твоему тренеру, если у тебя в команде околопраймовый Леброн
Вот так. А по ходу сезона писали что его положение шаткое и уволить его могут даже если NY выйдут в финал ))
Ответscorp19
А вдруг уволят в случае поражения... С формулировкой "достиг максимума". Никс не очень предсказуемы
Ответscorp19
И все ещё могут)
Главное, чтоб результат не получился таким же.
Пару игр зацепят - будет праздник уже
ОтветСергей Пузанков
Главное, чтоб результат не получился таким же. Пару игр зацепят - будет праздник уже
Да, забавная статистика будет - двойной отлёт в финалах НБА 4-0
После Риверса самый фартожопый тренер в истории лиги, я думаю. Тут просто достаточно осознать, что он с "Никс" в Финал попал, что уже фантастика. Так он и с "Кавз" это делал, что мягко говоря, нетривиально. Потому что там колхоз колхозом и нужен лучший игрок лиги с парой топовых помощников, чтобы их туда затащить. А когда вместо такого взвода просто звезда с клоунами, можно биться годами, как о стенку.
Серия из 11 побед САМАЯ длинная в его первом сезоне во главе команды… такую статистику запихните себе.
