Майк Браун вернулся в финал НБА спустя 19 лет – самый длинный перерыв для главного тренера в истории лиги
Браун будет в финале впервые с 2007 года.
«Нью-Йорк» всухую обыграл «Кливленд» в финале Востока (4-0), впервые за 27 лет выйдя в финал НБА.
Для главного тренера «Никс» Майка Брауна этот финал будет первым с 2007 года. Тогда «Кэвальерс» под руководством Брауна проиграли «Сан-Антонио» со счетом 0-4.
19-летний перерыв стал самым длинным для главного тренера в истории лиги. Серия из 11 побед подряд в плей-офф Брауна также является самой длинной для тренера в его первом сезоне во главе команды.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пару игр зацепят - будет праздник уже