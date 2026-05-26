Майк Браун вернулся в финал НБА спустя 19 лет – самый длинный перерыв для главного тренера в истории лиги

Браун будет в финале впервые с 2007 года.

«Нью-Йорк » всухую обыграл «Кливленд» в финале Востока (4-0), впервые за 27 лет выйдя в финал НБА .

Для главного тренера «Никс» Майка Брауна этот финал будет первым с 2007 года. Тогда «Кэвальерс» под руководством Брауна проиграли «Сан-Антонио» со счетом 0-4.

19-летний перерыв стал самым длинным для главного тренера в истории лиги. Серия из 11 побед подряд в плей-офф Брауна также является самой длинной для тренера в его первом сезоне во главе команды.