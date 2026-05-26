Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий

Сегодня в рамках четвертьфинальных серий чемпионата Италии прошли два матча.

Ди Джей Стюард набрал 38 очков, но это не помогло «Тренто» избежать поражения от «Виртуса», в то время как 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной».

Чемпионат Италии

1/4 финала (до 3 побед)

«Венеция» выиграла серию – 3-2.

«Виртус» выиграл серию – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.