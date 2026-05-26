Джеймс Харден поддержал Эткинсона: «Он понимает команду. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите»

Джеймс Харден поддержал Кенни Эткинсона.

Защитник «Кавальерс» Джеймс Харден после поражения в серии с «Никс» (0-4) заявил, что у него нет вопросов к главному тренеру Кенни Эткинсону .

«Он понимает свою команду. Конечно, кому-то придется принять критику, будь то я, Кенни или кто-то еще, вся наша команда. Они возложат на кого-то ответственность.

Но, как я считаю, Кенни проделал отличную работу, когда помог мне как можно быстрее адаптироваться и привыкнуть к пониманию того, что я должен делать в новой для себя команде. А сейчас мы попали в неудачную ситуацию. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите. Любой команде было бы сложно после двух таких серий», – заявил Харден.

Еще один звездный защитник «Кэвз» Донован Митчелл после вылета из плей-офф также произнес слова поддержки Эткинсону.