  • Джеймс Харден поддержал Эткинсона: «Он понимает команду. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите»
Джеймс Харден поддержал Кенни Эткинсона.

Защитник «Кавальерс» Джеймс Харден после поражения в серии с «Никс» (0-4) заявил, что у него нет вопросов к главному тренеру Кенни Эткинсону.

«Он понимает свою команду. Конечно, кому-то придется принять критику, будь то я, Кенни или кто-то еще, вся наша команда. Они возложат на кого-то ответственность. 

Но, как я считаю, Кенни проделал отличную работу, когда помог мне как можно быстрее адаптироваться и привыкнуть к пониманию того, что я должен делать в новой для себя команде. А сейчас мы попали в неудачную ситуацию. Нам пришлось непросто после двух серий против монстров в защите. Любой команде было бы сложно после двух таких серий», – заявил Харден.

Еще один звездный защитник «Кэвз» Донован Митчелл после вылета из плей-офф также произнес слова поддержки Эткинсону.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
... "Мы играли против монстров защиты", а он думал что перстни дают за длину бороды?
Борода этакий Гудини.....начинается представление и он исчезает
Ответleon01
Мастерски владеет фокусом с исчезновением
Ого защита в плей-офф? Борода не ожидал такой неприятной неожиданности.
"камон-летс-гоу" для бедных. А помните как мы хаяли КД и Ирвинга, когда им пяти минут хватило с этим персонажем?
Они убили КЕННИ!)))
