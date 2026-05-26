Дайшон Пьер (УНИКС) заключит контракт с «Галатасараем» (Eurohoops)
Пьер присоединится к «Галатасараю».
Как сообщает Eurohoops, форвард УНИКСа Дайшон Пьер (32 года, 198 см) заключит контракт с «Галатасараем» на следующий сезон.
Пьер присоединился к УНИКСу в прошлом году после пяти лет в «Фенербахче». За сезон-2025/26 он отыграл 27 матчей, набирая в среднем 10,5 очка, 4,7 подбора и 2 передачи.
Ранее главный тренер казанцев Велимир Перасович сообщил, что у канадского баскетболиста мышечная травма, и он не сможет помочь УНИКСу в оставшихся матчах плей-офф Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии