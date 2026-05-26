Карл-Энтони Таунс: «Что может быть лучше, чем выход в финал с командой, за которую болел в детстве?»
Карл-Энтони Таунс поделился впечатлениями от первого в жизни выхода в финал НБА.
Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс эмоционально отреагировал на победу в серии с «Кавальерс» (4-0).
Нынешний финал конференции стал для Таунса третьим подряд. Впервые в его карьере полуфинал плей-офф завершается победно.
«Что может быть лучше, чем выход в финал с командой, за которую болел в детстве? Это огромная честь.
На арене вместе с нами сегодня Патрик Юинг, Уолт Фрэйзер. И самые лучшие болельщики в НБА, которые обеспечивают нам поддержку в любом месте мира. Что может быть лучше этого?» – произнес Таунс после вручения «Нью-Йорку» трофея за победу на Востоке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
