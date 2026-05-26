  • Андрей Ватутин: «Очень рад за Николу Милутинова, который, наконец, взял первый титул Евролиги в карьере»
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о финале Евролиги между «Олимпиакосом» и «Реалом», отдельно порадовавшись за центрового греческого клуба Николу Милутинова, который в 2020-2023 годах играл за армейцев.

«Наверное, с учетом огромных кадровых проблем «Реала» мало кто ожидал, что решающий матч получится таким боевым и сведется к нервной концовке с обоюдными шансами. Мадридцы вполне могут собой гордиться, команда проявила характер и боевой настрой. Очень рад за Николу Милутинова, он провел потрясающий сезон, заслужил попадание в первую символическую пятерку, проявил себя одним из лидеров и наконец взял первый титул Евролиги в карьере», – сказал Ватутин.

В победном финале (92:85) Милутинов отыграл 16 минут, принеся своей команде 8 очков и 8 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
