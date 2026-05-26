Илона Корстин: «В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия «Зенит» – УНИКС это доказывает»

Корстин прокомментировала серию УНИКС – «Зенит».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась своими мыслями о полуфинальной серии УНИКС – «Зенит » (3-3).

«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1-3 в серии, сумел сравнять счет. Это уникально – всего второй раз в истории Единой лиги. Я думаю, что в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны.

Вообще, мы видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, и это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия «Зенит» – УНИКС это доказывает», – заявила Корстин.

Решающая игра серии пройдет в Казани 28 мая.