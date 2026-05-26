  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Илона Корстин: «В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия «Зенит» – УНИКС это доказывает»
0

Илона Корстин: «В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия «Зенит» – УНИКС это доказывает»

Корстин прокомментировала серию УНИКС – «Зенит».

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась своими мыслями о полуфинальной серии УНИКС – «Зенит» (3-3).

«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1-3 в серии, сумел сравнять счет. Это уникально – всего второй раз в истории Единой лиги. Я думаю, что в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны.

Вообще, мы видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, и это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия «Зенит» – УНИКС это доказывает», – заявила Корстин.

Решающая игра серии пройдет в Казани 28 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoИлона Корстин
logoУНИКС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Высокая конкуренция в Суперлиге, где 10-я команда может войти в топ 4. А ЛВТБ - лига четырёх клубов, а чемпион зачастую известен заранее.
Вот она чешет, робот по имени илона
Слова типичного чиновника.
Когда живёшь в другой реальности, да, конкурентная
такая высокая, что в принципе все что до стадии до майских полуфиналов можно не играть, и сезон бессмысленен...остальные 9 команд борются чтобы стать лучшими из худших, или хотя бы не худшими из худших
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андре Роберсон о 7-м матче с УНИКСом: «Если выполним игровой план, у нас будут отличные шансы на победу»
26 мая, 07:44
Андрей Воронцевич о поражении от УНИКСа: «Сами отдали игру»
26 мая, 07:17
Георгий Жбанов признан лучшим обороняющимся игроком Лиги ВТБ в сезоне-2025/26
25 мая, 17:27Видео
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
23 минуты назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
55 минут назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем