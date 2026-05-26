Донован Митчелл о Хардене: «Человек изменил баскетбол. Но в нашей культуре все крутится вокруг перстней, из-за этого вы готовы списать его»

Донован Митчелл выступил в поддержку Хардена.

По мнению защитника «Кавальерс» Донована Митчелла, отсутствие чемпионского титула в послужном списке Джеймса Хардена не должно принижать наследие его одноклубника.

В понедельник «Кливленд» потерпел четвертое поражение в серии с «Нью-Йорком» (0-4).

«Мы игнорируем лидерские качества Хардена. Мы игнорируем его личность, его человеческие качества. То вдохновение, которое он дарит людям. Его величие. И когда я говорю мы, то имею в виду вас, конечно же.

Этот человек изменил баскетбол. Но мы живем в такой культуре, где все крутится вокруг перстней, и готовы списать его из-за их отсутствия. Списать человека, который стал кем-то большим, чем просто баскетболист. Мы недостаточно говорим о его величии.

Он был в миллиметрах от финала конференции с «Бруклином». Некоторые вещи объясняются просто неудачным стечением обстоятельств и не зависели от него. Проблемы со здоровьем. Мы не говорим о том, через что он прошел. … На мой взгляд, все это несправедливо. Сейчас, более чем когда-либо, я могу наблюдать это каждый день, но таково общество, в котором мы живем», – заявил Митчелл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SNY Nets
Я бы его хейтил за изменение баскетбола, чем за отсутствие перстня
Теперь эти степбеки, трешки и флопы везде
Мне кажется какой-то хейт в сторону бороды пошел со времен Хьюстона, когда какие-то горячие головы старались рассказать, что Харден в атаке круче Джордана.
После чего, многие стали мерить Хардена уже по Майклу. А тут конечно небо и земля просто в плане результатов и влияния на игру в ПО
Так и есть, куча инфоцыган смешивала его с грязью после каждой неудачи в плей-офф, взрастив стадо хейтеров, которое Дони вежливо называет обществом
Пробивать по 20 штрафных и делать 10 потерь за игру. Сложно удержаться от хейта.
Дело не в перстнях, а в том что в плей-офф бородач растворяется🏀
Как же быстро вы забыли, что Харден тащил и решал в клатче в сериях с Торонто и Детройтом.
Здесь не повезло, там не сложилось, где-то здоровья не хватило... Дело ведь не в перстнях, а в принятии ответственности за свои поступки. А когда "боец" заявляет, что, дескать, "хз, в чем проблема, лично я неплохо смотрелся в защите, партнерам вот помогал" и т.п., то столь недалекого инфантила даже хейтить не особо хочется.
У нас таким Алексей Швед был. Который даже в ЦСКА и с Николой Милутиновым не смог родной чемп взять.
Кливленд, вероятно, ждут большие перемены, и если действительно стоит задача бороться за титул, то бородатого ветерана надо отправлять рингчейзить куда-нибудь в иное место. Хотя это тоже вопрос: в каком контендере Харден действительно будет к месту и команду действительно усилит. Если даже в Кливленде с двумя башнями он не смог себя реализовать.
Не оч понимаю какую ответственность и в чем должен брать на себя Харден (или Швед) и перед кем. Он на свободном рынке, ему (его ангенту) предлагают работу, он соглашается и делает ее как умеет. Если ему кажется что он сделал свою работу хорошо ( а ведь можно посмотреть и под другим углом, в финал конференции не пробились многие мегазвезды), он и говорит, тащил как мог, многое получилось. Там ведь далеко не дураки сидят в руководствах команд, и НБА это огромный бизнес где считают все, в том числе финансовые, показатели, не только перстни, но и посещаемость, доходы от трансляций, продажу сувенирки итп. И тут маловероятно что неделекому инфантилу будут годами платить огромные деньги на ровном месте, и вообще кто тут недалекий инфантил еще)
Прям образцовый зуммерский комментарий ))) Какая это еще там ответственность на мне, если меня взяли просто выполнять определенную работу. Буду делать, как умею. Что-то получится - ну, хорошо. Не получится - ну, я типа старался.
По поводу "многое получилось" - вопрос все-таки спорный. А насчет "не дураки в руководстве" - почитайте исторические лонгриды Рахона, глядишь - веры в мудрость высших руководителей команд НБА и поубавится.

"И тут маловероятно что неделекому инфантилу будут годами платить огромные деньги на ровном месте" - лол, кек ))) накидать примеров? )

"и вообще кто тут недалекий инфантил еще)" - 36-летний бородатый мужик, который мечется по самым разным клубам обеих конференций в надежде получить халявный перстень на чужом горбу. И при этом максимально отстраняясь от ответственности за результат. Ну, очевидно же, не?
Мусорить статку в регулярке это не величие. Под минимальным давлением борода плывет и это факт
Не судьба, что поделать. Если он праймовый не взял гаек, то сейчас и подавно на чьих то плечах это сделать крайне маловероятно.. Тем более в Кэвс.. Тоже мне нашёл кубковую команду )) Они своего рода прокляты. Только король Леброн с ними выходил в финалы.. Но он выдавал игру уровня лучшего из лучших.
Какой бред, лучше просто молчать, чем так поддерживать, выходы на штрафную линию - это он изменил?, мертвый в плей-офф всегда, кстати митчелл такой же судя по всему
Никогда не забуду защиту Рубио против него.
... Его человеческие качества проявляются в стрип-барах Америки.... Вот поэтому , вы с ними похожи... Вы не хотите побеждать, или не можете.
Бегать по командам не он начал. И не Леброн ))))
Трехочковый баскетбол? Если только после Карри.
Степ? Жинобили!
Борода не революционер, не новатор, а скорее талантливый интерпретатор.
