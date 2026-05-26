Донован Митчелл о Хардене: «Человек изменил баскетбол. Но в нашей культуре все крутится вокруг перстней, из-за этого вы готовы списать его»
По мнению защитника «Кавальерс» Донована Митчелла, отсутствие чемпионского титула в послужном списке Джеймса Хардена не должно принижать наследие его одноклубника.
В понедельник «Кливленд» потерпел четвертое поражение в серии с «Нью-Йорком» (0-4).
«Мы игнорируем лидерские качества Хардена. Мы игнорируем его личность, его человеческие качества. То вдохновение, которое он дарит людям. Его величие. И когда я говорю мы, то имею в виду вас, конечно же.
Этот человек изменил баскетбол. Но мы живем в такой культуре, где все крутится вокруг перстней, и готовы списать его из-за их отсутствия. Списать человека, который стал кем-то большим, чем просто баскетболист. Мы недостаточно говорим о его величии.
Он был в миллиметрах от финала конференции с «Бруклином». Некоторые вещи объясняются просто неудачным стечением обстоятельств и не зависели от него. Проблемы со здоровьем. Мы не говорим о том, через что он прошел. … На мой взгляд, все это несправедливо. Сейчас, более чем когда-либо, я могу наблюдать это каждый день, но таково общество, в котором мы живем», – заявил Митчелл.
Теперь эти степбеки, трешки и флопы везде
После чего, многие стали мерить Хардена уже по Майклу. А тут конечно небо и земля просто в плане результатов и влияния на игру в ПО
У нас таким Алексей Швед был. Который даже в ЦСКА и с Николой Милутиновым не смог родной чемп взять.
Кливленд, вероятно, ждут большие перемены, и если действительно стоит задача бороться за титул, то бородатого ветерана надо отправлять рингчейзить куда-нибудь в иное место. Хотя это тоже вопрос: в каком контендере Харден действительно будет к месту и команду действительно усилит. Если даже в Кливленде с двумя башнями он не смог себя реализовать.
По поводу "многое получилось" - вопрос все-таки спорный. А насчет "не дураки в руководстве" - почитайте исторические лонгриды Рахона, глядишь - веры в мудрость высших руководителей команд НБА и поубавится.
"И тут маловероятно что неделекому инфантилу будут годами платить огромные деньги на ровном месте" - лол, кек ))) накидать примеров? )
"и вообще кто тут недалекий инфантил еще)" - 36-летний бородатый мужик, который мечется по самым разным клубам обеих конференций в надежде получить халявный перстень на чужом горбу. И при этом максимально отстраняясь от ответственности за результат. Ну, очевидно же, не?
Трехочковый баскетбол? Если только после Карри.
Степ? Жинобили!
Борода не революционер, не новатор, а скорее талантливый интерпретатор.