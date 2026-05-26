Донован Митчелл о Хардене: «Человек изменил баскетбол. Но в нашей культуре все крутится вокруг перстней, из-за этого вы готовы списать его»

Донован Митчелл выступил в поддержку Хардена.

По мнению защитника «Кавальерс» Донована Митчелла , отсутствие чемпионского титула в послужном списке Джеймса Хардена не должно принижать наследие его одноклубника.

В понедельник «Кливленд » потерпел четвертое поражение в серии с «Нью-Йорком » (0-4).

«Мы игнорируем лидерские качества Хардена. Мы игнорируем его личность, его человеческие качества. То вдохновение, которое он дарит людям. Его величие. И когда я говорю мы, то имею в виду вас, конечно же.

Этот человек изменил баскетбол. Но мы живем в такой культуре, где все крутится вокруг перстней, и готовы списать его из-за их отсутствия. Списать человека, который стал кем-то большим, чем просто баскетболист. Мы недостаточно говорим о его величии.

Он был в миллиметрах от финала конференции с «Бруклином». Некоторые вещи объясняются просто неудачным стечением обстоятельств и не зависели от него. Проблемы со здоровьем. Мы не говорим о том, через что он прошел. … На мой взгляд, все это несправедливо. Сейчас, более чем когда-либо, я могу наблюдать это каждый день, но таково общество, в котором мы живем», – заявил Митчелл.