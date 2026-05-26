  • Андре Роберсон о 7-м матче с УНИКСом: «Если выполним игровой план, у нас будут отличные шансы на победу»
Роберсон высказался о решающем матче с УНИКСом.

Форвард «Зенита» Андре Роберсон поделился своими мыслями о проигрыше УНИКСу в шестом матче (73:78) и предстоящей седьмой игре, которая состоится 28 мая на арене казанцев.

– Какой момент стал ключевым в шестой игре?

– Знаете, каждый момент был ключевым – вплоть до самого конца. Игра шла с переменным успехом. Мы понимали, что нужно держаться, и, думаю, неплохо с этим справились. В конце упустили пару важных моментов в защите, допустили промахи в атаке – и соперник этим воспользовался. Горжусь ребятами: они боролись, смогли вернуться в игру после неудачного начала. Теперь нам нужно устранить мелкие ошибки и научиться использовать свои шансы.

– Что думаете о седьмой игре?

– Будет непросто. Нам предстоит играть на площадке соперника, но я верю в успех нашей команды. Мы стойкие, умеем держаться. Если выполним игровой план, у нас будут отличные шансы на победу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
