  • Владелец «Кэвз» Гилберт: «Сделали шаг вперед, но далеки от цели. Летом попытаемся сделать еще один шаг»
Владелец «Кливленда» пообещал продолжить борьбу за титул.

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт прокомментировал поражение команды в финале Восточной конференции с «Нью-Йорком» (0-4).

«Этой весной мы сделали шаг вперед, но все еще далеки от того, где хотим быть. Не смогу найти подходящие слова, чтобы в достаточной степени отблагодарить поклонников «Кавальерс» за поддержку.

Мы будем работать все лето и делать все возможное, чтобы сделать следующий шаг. Мы будем работать, пока не доберемся до цели.

«Никс» с победой и удачи в финальной серии», – написал Гилберт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэна Гилберта
Один шаг - это возвращение талантов Леброна на побережье озера Эри?
ОтветПлейбуки Дока Риверса
Два раза в одну реку (озеро) не войдешь
Ответrembrandao
Так сейчас вместе с Бронни, два Джеймса по цене одного
Владельцу стоит набрать номер одного старого лысого льва, а лучше слетать к нему в ЛА. Он тебе и составчик перекроит и тренера найдёт.
Я бы не стал спускать всех собак на Хардена. Да, в серии с Никс он был плох. Но разочаровала вся команда: Мобли остался переоцененным ролевиком, не способным взять ответственность в свои руки. Митчелл, кроме набора очков, не сделал ничего и продолжал играть сам по себе, отдельно от команды. Струс, Меррилл и Тайсон ничего не попадали. Тренер за 4 матча не придумал ничего нового.
Менять тренера и спихивать Хардена🏀
На Западе эта команда в первом раунде бы получила джентельменский свип. Донность Востока маскирует слабость многих его команд.
ОтветMr.BadGuy
Очередной западнический бред. Сыграйте и там увидим
ОтветMr.BadGuy
От Лейкерс или просто Господи от Трэйл Блэйзерс? А, точно, наверное Вы имели ввиду Санз…
Леееееброоооннн !! Велком баааааккк
