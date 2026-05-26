Владелец «Кэвз» Гилберт: «Сделали шаг вперед, но далеки от цели. Летом попытаемся сделать еще один шаг»

Владелец «Кливленда» пообещал продолжить борьбу за титул.

Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт прокомментировал поражение команды в финале Восточной конференции с «Нью-Йорком» (0-4).

«Этой весной мы сделали шаг вперед, но все еще далеки от того, где хотим быть. Не смогу найти подходящие слова, чтобы в достаточной степени отблагодарить поклонников «Кавальерс» за поддержку.

Мы будем работать все лето и делать все возможное, чтобы сделать следующий шаг. Мы будем работать, пока не доберемся до цели.

«Никс» с победой и удачи в финальной серии», – написал Гилберт.