Станислав Ильницкий близок к продлению контракта с «Бетсити Пармой»

Ильницкий, скорее всего, продолжит играть за «Бетсити Парму».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», форвард Станислав Ильницкий и «Бетсити Парма » должны в ближайшее время заключить новый контракт.

32-летний капитан пермяков в сезоне-2025/26 отыграл 43 матча, набирая в среднем 3,5 очка, 4,4 подбора и 1 передачу за 19,5 минуты на паркете.

Ильницкий выступает за «Парму» с 2023 года, за это время на его счету 128 игр в Единой лиге ВТБ.