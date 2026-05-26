Андрей Воронцевич о поражении от УНИКСа: «Сами отдали игру»

Воронцевич о поражении от УНИКСа: Сами отдали игру.

Форвард «Зенита » Андрей Воронцевич выразил свои мысли после поражения в шестой игре серии против УНИКСа (73:78, 3-3), где баскетболист отметился 12 очками (4 из 5 с игры) и 4 подборами.

– Хотелось выиграть, но проиграли. Поздравляю УНИКС, [мы] сами отдали игру. Сделали очень много потерь, чересчур много. Мы проиграли всего в пять очков. Всегда сложно говорить после проигрышей, особенно дома. Будем работать над ошибками, надо уже сейчас начинать готовиться к матчу в Казани.

– Вы один из лучших игроков сегодня. Последняя комбинация была под Роберсона или вы должны были замыкать?

– Начну с того, что неважно, как ты сыграл, если твоя команда проиграла. Не было установки, это была просто комбинация, так получилось. Андре был открыт, мы ему доверяем, поэтому он бросал. Человек стоит один открытый, он уже забивал сегодня трехочковые. Нам оставалось только верить в его бросок.