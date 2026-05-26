Джеймс Харден: «Хочу и дальше играть за «Кливленд»

Джеймс Харден рассказал о своих дальнейших планах в НБА.

Звездный ветеран «Кавальерс» Джеймс Харден ответил на вопрос, хочет ли остаться в клубе из Кливленда и ожидает ли продолжения сотрудничества.

«Да. 100%. Определенно. И то и другое. Да.

Определенно хочу быть здесь. Как мне кажется, нам удалось здесь кое-что найти. Очень жаль, что мы не сделали то, на что рассчитывали, но нам удалось кое-что найти», – поделился защитник.

У 36-летнего Хардена опция игрока на 42,3 миллиона долларов на следующий сезон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии

Пока получается только сливать
Пока получается только сливать
Сам борода предпочитает термин чокерить.
Надо выменивать Яниса, отдав Мобли, и брать Леброна свободным. Мичела менять на Кавая. И будет сборная олл-старость.
Надо выменивать Яниса, отдав Мобли, и брать Леброна свободным. Мичела менять на Кавая. И будет сборная олл-старость.
Мозгов вон форму в медиа лиге набрал, тоже нужен в этом цирке)
За 40 лямов то ! Любой ветеран захотел бы играть за Кливленд.
Кубок возьмет может, Кавай нужен только. А че финал конфы уже не достижение 😅 диванные
