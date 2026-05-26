0

Донован Митчелл: «Мне нравится в «Кливленде». У нас есть незавершенное дело»

Донован Митчелл снял все вопросы о своем будущем.

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что заинтересован в дальнейшем выступлении за команду.

29-летний Митчелл заработает 50 миллионов долларов за сезон-26/27 и имеет опцию игрока на 54 миллиона на сезон-27/28. Ожидается, что «Кливленд» предложит ему продление контракта.

«Мне нравится в «Кливленде». Даже не знаю, сколько еще раз мне надо это повторить. Мне здесь нравится.

У нас есть незавершенное дело. Этот город заслуживает чемпионский перстень, так что мы продолжим работать над этим», – заявил Митчелл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
За 4 года самым большим достижением стал финал конференции, отданный без борьбы. В который еле-еле просочились, обыграв две молодые команды, крайне ограниченные в нападении, в 7 матчах.

Меняли тренеров, подвозили звёзд, крепких ролевых и лучших шестых, "закапывая" своё будущее.

Думаю, пора остановиться.
И мягко начать всё заново. Без Донована Митчелла в составе Кэвс.
За 50 то лямов… да я просто обожаю Кливленд !!!
Ответden dare
За 50 то лямов… да я просто обожаю Кливленд !!!
Думаешь в другой команде не получил бы 50? Причем тут его ЗП?
А кому и где он нужен за 50, после такого финала конфы ???
Ответden dare
А кому и где он нужен за 50, после такого финала конфы ???
После какого? Он не провалился плове, от слова совсем. Там есть Мобли, типа вторая опция, есть Харден, типа третья, с 17% трешек… ты реально думаешь, что если он на рынок выйдет ему полтос не дадут?
ОтветTryHarden13
После какого? Он не провалился плове, от слова совсем. Там есть Мобли, типа вторая опция, есть Харден, типа третья, с 17% трешек… ты реально думаешь, что если он на рынок выйдет ему полтос не дадут?
1)Ну , допустим, за выход в финал конфы пусть вообще Детройту спасибо скажут .
2) Дать то дадут, а зачем ???
Ну дел там точно у вас нет незавершённых)
Даже если представить Кэвс в финале НБА против Тандер или Сперс с Вембой, то шансов очень мало…
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл: «Мне жаль Кливленд, что все закончилось вот так, всухую. Это полное дерьмо»
26 мая, 05:32
Брансон стал активнее атаковать через Митчелла: «Никс» набирают 1,32 очка за владение в этих розыгрышах
25 мая, 20:44
Джейлен Дюрен, Джамал Мюррэй и Джейлен Джонсон вошли в символические сборные НБА
25 мая, 02:54
Донован Митчелл о том, как обыграть «Никс»: «Попадать, где-то останавливать в защите, набирать очки с линии»
24 мая, 07:03
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
23 минуты назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
55 минут назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем