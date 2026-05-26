Донован Митчелл: «Мне нравится в «Кливленде». У нас есть незавершенное дело»

Донован Митчелл снял все вопросы о своем будущем.

Звездный защитник «Кавальерс» Донован Митчелл заявил, что заинтересован в дальнейшем выступлении за команду.

29-летний Митчелл заработает 50 миллионов долларов за сезон-26/27 и имеет опцию игрока на 54 миллиона на сезон-27/28. Ожидается, что «Кливленд» предложит ему продление контракта.

«Мне нравится в «Кливленде ». Даже не знаю, сколько еще раз мне надо это повторить. Мне здесь нравится.

У нас есть незавершенное дело. Этот город заслуживает чемпионский перстень, так что мы продолжим работать над этим», – заявил Митчелл.