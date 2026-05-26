«Оклахома» может попытаться подняться на драфте, чтобы выбрать Кэмерона Бузера (Сигел)

«Тандер» могут стать одной из главных сенсаций драфта НБА.

По информации обозревателя Бретта Сигела, «Оклахома» может стать одной из самых активных команд на драфте этого года, где имеет 12-й и 17-й выборы в первом раунде.

«Источники в лиге ожидают, что «Оклахома» будет вести себя агрессивно. Учитывая структуру ростера и предстоящие финансовые решения по Хартенштайну и Дорту, подавляющее большинство убеждено, что клуб не останется на текущих позициях.

На данный момент наиболее вероятный сценарий предполагает, что «Тандер» обменяет один из этих пиков на активы будущих драфтов, что Сэм Прести делал немалое количество раз на протяжении многих лет. Тем не менее, два руководителя, с которыми я разговаривал, ожидают, что Прести попытается использовать оба пика вместе с другими активами, чтобы попытаться заполучить лотерейный выбор, возможно, уровня Топ-4, и бороться за Кэма Бузера», – пишет Сигел.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ClutchPoints
Все правильно, надо усиливаться. Глубины нет, таланта не хватает, платежа свободна на годы вперед. Срочно нужен новичок из топ-3 драфта за дешево на бенч.
Да. Вылетели Мичел и Жедаб и видно, что некому вести мяч кроме ШГА. Так что ваш сарказм тут неуместен. Надо т качество брать, и количество заместо Хартенштайнера замену.
Здесь надо учитывать, что травмированы, но в Окле кроме Джейдаба, который чуть ли не весь сезон был травмирован, остальные стабильны в этом плане. Куда им еще платежку раздувать то?
Почему все так уверены что не будут продлевать именно Дорта с Хартейштайном, логичнее выло бы отдать Джей Даба и это сразу решит все проблемы ОКС с платежкой, его легко заменят, а второго Хартештайна не найти, видать уже все забыли как в 23 без него Даллас их задавил в "краске".
Комментарий скрыт
Отдать Джейлена Уильямса? Сомневаюсь что Шэй без него как-то перевесит Кастла и Харпера в следующем году при таких раскладах.
Окле конечно очень нужны таланты на драфте)
Теоретически можно бесконечно брать хороших игроков на драфте и менять ими тех, кому не хочется давать большие контракты - но обычно у успешных команд нет таких ресурсов :)
В том-то и дело. Окла может взять свои накопленные активы и получить топ-4 пик. Через год обменять Джей Даба и снова получить кучу пиков. Возможно, в текущих реалиях только так и можно постоянно быть конкурентными.
Я смотрю большинство уже Джей-Даба списали, хотя это вторая звезда Оклы. Неудачные сезоны бывают у всех, играть он не разучился просто травмы в этом году преследуют. Забыли уже, что он весь прошлый ПО отыграл с травмой запястья и много матчей пропустил из-за реабилитации после операции. Радует, что Прести не дурак и свою компетенцию доказывает делами, в отличие от комментаторов.
Естественно не дурак и ввиду проблемной платёжки он может задуматься о обмене одного из своих высокооплачиваемых лидеров. И как раз размен Уильямса на Бузера смотрится очень даже хорошо
Всем бы иметь такую проблемную платёжку как у ОКС :) Трио ШГА-ДжейДаб-Чет сохранят в любом случае, вокруг них можно строить команду на годы вперёд. Дорта можно скинуть, он просто бесполезный балласт сейчас против САС, Хартенштайн конечно очень важен для обороны, но пропускает много игр в регулярке и возможно это станет ключевым фактором, у него год от года количество пропусков только растёт.
Комментарий удален модератором
Лигой ж не Шариков руководит )
Грамотный менеджмент должен вознаграждаться, уважаю и завидую по белому.
Никаких шансов
