«Оклахома» может попытаться подняться на драфте, чтобы выбрать Кэмерона Бузера (Сигел)

«Тандер» могут стать одной из главных сенсаций драфта НБА.

По информации обозревателя Бретта Сигела, «Оклахома» может стать одной из самых активных команд на драфте этого года, где имеет 12-й и 17-й выборы в первом раунде.

«Источники в лиге ожидают, что «Оклахома» будет вести себя агрессивно. Учитывая структуру ростера и предстоящие финансовые решения по Хартенштайну и Дорту, подавляющее большинство убеждено, что клуб не останется на текущих позициях.

На данный момент наиболее вероятный сценарий предполагает, что «Тандер» обменяет один из этих пиков на активы будущих драфтов, что Сэм Прести делал немалое количество раз на протяжении многих лет. Тем не менее, два руководителя, с которыми я разговаривал, ожидают, что Прести попытается использовать оба пика вместе с другими активами, чтобы попытаться заполучить лотерейный выбор, возможно, уровня Топ-4, и бороться за Кэма Бузера», – пишет Сигел.