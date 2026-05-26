Джеймс Харден о выступлении в плей-офф: «Я неплохо справился. Достойно смотрелся в защите, задействовал партнеров в атаке»

Харден оценил свою игру в плей-офф 2026.

Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден считает, что достойно выступил в плей-офф этого года.

«Кливленд » дошел до финала Востока, где уступил «Нью-Йорку » (0-4).

«Мне кажется, я неплохо справился.

В защите я смотрелся достойно. В нападении вписывался в систему, которая уже была отработана до моего перехода. Старался перехватывать и брать на себя часть бросков, которые ранее совершали другие ребята. Так что, думаю, я справился хорошо.

Очевидно, я мог бы быть лучше. Вообще, всегда можно быть лучше. Но я точно много работаю. И не всегда все идет так, как вам хотелось бы.

Что касается бросков, то будучи опытным игроком, я стараюсь влиять на игру разными способами. Знаю, что мы способны выигрывать матчи, когда я не беру на себя много бросков, и мы это делали», – заявил Харден.