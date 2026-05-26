Джеймс Харден о выступлении в плей-офф: «Я неплохо справился. Достойно смотрелся в защите, задействовал партнеров в атаке»
Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден считает, что достойно выступил в плей-офф этого года.
«Кливленд» дошел до финала Востока, где уступил «Нью-Йорку» (0-4).
«Мне кажется, я неплохо справился.
В защите я смотрелся достойно. В нападении вписывался в систему, которая уже была отработана до моего перехода. Старался перехватывать и брать на себя часть бросков, которые ранее совершали другие ребята. Так что, думаю, я справился хорошо.
Очевидно, я мог бы быть лучше. Вообще, всегда можно быть лучше. Но я точно много работаю. И не всегда все идет так, как вам хотелось бы.
Что касается бросков, то будучи опытным игроком, я стараюсь влиять на игру разными способами. Знаю, что мы способны выигрывать матчи, когда я не беру на себя много бросков, и мы это делали», – заявил Харден.
Сюрреализм.
Харден в защите пахал, Эткинсон аналитически выиграл серию.
наборе очков Борода на голову сильнее
17 потерь на 12 передач
17.8% из-за дуги в финале конференции(и 29.8% в плей-офф)
Кстати для сравнения:
Ривза за прошлый плей-офф просто уничтожали, но даже у него были те же 16 очков, 32% из-за дуги и передач больше, чем потерь)
Но Ривз - игрок, который и 20 миллионов не достоин.
А Харден - дополните сами)