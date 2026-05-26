Джеймс Харден о выступлении в плей-офф: «Я неплохо справился. Достойно смотрелся в защите, задействовал партнеров в атаке»

Харден оценил свою игру в плей-офф 2026.

Звездный защитник «Кавальерс» Джеймс Харден считает, что достойно выступил в плей-офф этого года.

«Кливленд» дошел до финала Востока, где уступил «Нью-Йорку» (0-4).

«Мне кажется, я неплохо справился.

В защите я смотрелся достойно. В нападении вписывался в систему, которая уже была отработана до моего перехода. Старался перехватывать и брать на себя часть бросков, которые ранее совершали другие ребята. Так что, думаю, я справился хорошо.

Очевидно, я мог бы быть лучше. Вообще, всегда можно быть лучше. Но я точно много работаю. И не всегда все идет так, как вам хотелось бы.

Что касается бросков, то будучи опытным игроком, я стараюсь влиять на игру разными способами. Знаю, что мы способны выигрывать матчи, когда я не беру на себя много бросков, и мы это делали», – заявил Харден.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии

Тут комментировать только портить.
Особенно хорошо Джеймс выглядел в тех играх, которые Кэвс статистически выиграли.

Сюрреализм.
аналитически жеж
Похоже в Кливленде новый вирус.
Харден в защите пахал, Эткинсон аналитически выиграл серию.
я б за 50 миллионов баксов в год вообще б считал себя воплощением бога, странно что приходится обьяснять очевидное
Харден: Аналитически я играл на уровне МВП и ДПОЙ
Мы прекрасно выполнили нашу работу, которая, к сожалению, не дала результатов…
А ведь он лучше Дуэйна Уэйда 😂
конечно лучше, Уэйд в его возрасте карьеру закончил, а если прайм сравнивать, там вообще Уэйд только в защите лучше+играл с лучшими игроками, в розыгрыше, задействовании партнеров,
наборе очков Борода на голову сильнее
🤦‍♂️
16 очков за серию
17 потерь на 12 передач
17.8% из-за дуги в финале конференции(и 29.8% в плей-офф)

Кстати для сравнения:
Ривза за прошлый плей-офф просто уничтожали, но даже у него были те же 16 очков, 32% из-за дуги и передач больше, чем потерь)

Но Ривз - игрок, который и 20 миллионов не достоин.
А Харден - дополните сами)
Кто говорит, что Ривз недостоин 20 млн.? В основном все боятся его контракта на 5 лет и 200+ млн. Но между этими цифрами есть золотая середина.
" Сам себя не похвалишь- никто не похвалит " - Д. Харден
Хорошо, когда люди не грузятся чересчур, в ладу с собой)
