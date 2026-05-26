«Кливленд» забрал места рядом с краем площадки у минимум 10 фанатов «Нью-Йорка»

Фанаты «Никс»» лишились мест рядом с площадкой.

По данным New York Post, по крайней мере десяти болельщикам «Никс» с местами у площадки на четвертую игру финала Востока позвонил представитель «Кэвальерс» и сообщил, что мест у них больше нет. «Кэвс» перевели фанатов в более высокий сектор арены.

Среди этих людей оказался и суперфанат «Никс» Fat Joe.

«Мы купили билеты в первый ряд, но как только они узнали, что это Fat Joe, они сказали, что я не могу сидеть у площадки. Фанатам «Никс» нельзя сидеть в первом ряду, – заявил суперфанат в программе NBA Today. – Они отобрали билеты после того, как мы их купили. Им должно быть стыдно».

В посте в соцсетях подкастер и предприниматель Джейсон Калаканис заявил, что «Кэвальерс» «заблокировали» ему возможность купить места в первом ряду. Он также сказал, что владелец «Кэвс» Дэн Гилберт заставил обладателей билетов у площадки подписать документ о том, что они не будут перепродавать билеты, иначе «им грозит пожизненный бан» со стороны клуба.

В «Кэвальерс» предоставили свою версию истории, когда с ними связались по поводу ситуации с Fat Joe.

«Места у площадки в плей-офф регулируются специальным соглашением, которое запрещает перепродажу или передачу билетов без одобрения, – сообщила представитель «Кливленда». – Все владельцы билетов в первый ряд обязаны соблюдать условия соглашения на отдельный матч плей-офф».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
С такой игрой вам бы всем болельщикам деньги за билеты вернуть
И даже это им не помогло
Гилберт жук еще тот. Сам привез порядка 3 тысяч фанатов Кливленда в Детройт на 7ю игру.
Если забрали билеты - это непорядок. А вот если они были перед этим перепроданы, то это другой разговор. Билеты в первую очередь нужны, чтобы матчи смотреть, а не чтобы спекулировать на их перепродаже. Иначе никакой фанатской базы не получится, только и будут свои билеты толкать богатым приезжим, потому что на поздних стадиях они дороже. Некрасиво.
