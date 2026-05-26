Джейлен Уильямс «под вопросом» на 5-ю игру против «Сперс», Эджей Митчелл пропустит матч

Стали известны статусы Уильямса и Митчелла на пятую игру.

Статус звездного защитника «Оклахомы» Джейлена Уильямса на пятый матч серии против «Сан-Антонио» снова указан как «под вопросом», но описание травмы изменилось с «боль в задней поверхности бедра» на «растяжение задней поверхности бедра».

Защитник Эджей Митчелл пропустит вторую игру подряд из-за травмы икроножной мышцы.

Без Уильямса и Митчелла «Тандер» проиграли четвертый матч, позволив «Сперс» сравнять счет в серии (2-2).

Пятая игра стартует 27 мая в 3.30 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Тима Макмэна в соцсети X
окс клоунадой занимается, всем понятно Уильямс до конца плей-офф выбыл, но нет, мы будет "хитрить", чтобы запутать соперника.
Если поменяли диагноз с боли на растяжение, то какой уж тут геймтаймдесижн( Заднюю за неделю не вылечить, очень жаль Джея Даба
Жаль, потому что в ПО он очень круто смотрится, весь сезон у него скомканный вышел, не повезло.
Короче, Окле придётся из штанов выпрыгивать для победы. На примере 4-й игры можно предположить, что если САС смогут сдержать ШГА 1 в 1, то это конечная.
Ну не всё время же Окле играть против команд без лидеров, иногда и они в такой роли окажутся - титул взяли во многом благодаря травмам Гордона и Хали, хватит
Благодаря судьям они взяли, как в седьмой игре Йокича вязали по рукам в прямом смысле, так и в 4й игре финала Фостер спас от 1:3 :) Ну и травмы у соперников безусловно повлияли тоже
... 11- 10 без них. Какой счёт следующий?
Зачем эти вариации, если итак понятно что играть он не будет с такой травмой. В НБА все как правило течет и все знают всё. Ещё в серии чемпионской в Торонто сразу сказали когда ждут Кешу. Джей Дабу здоровья и готовиться к новому сезону)
Сыграл 😅
Во снах твоих)
