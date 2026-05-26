Джейлен Уильямс «под вопросом» на 5-ю игру против «Сперс», Эджей Митчелл пропустит матч
Стали известны статусы Уильямса и Митчелла на пятую игру.
Статус звездного защитника «Оклахомы» Джейлена Уильямса на пятый матч серии против «Сан-Антонио» снова указан как «под вопросом», но описание травмы изменилось с «боль в задней поверхности бедра» на «растяжение задней поверхности бедра».
Защитник Эджей Митчелл пропустит вторую игру подряд из-за травмы икроножной мышцы.
Без Уильямса и Митчелла «Тандер» проиграли четвертый матч, позволив «Сперс» сравнять счет в серии (2-2).
Пятая игра стартует 27 мая в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
