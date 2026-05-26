Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон оценил сезон команды после вылета из финала Востока от «Нью-Йорка» (0-4).

«Да, я абсолютно точно считаю сезон успешным. Такова была задача – сделать еще один шаг вперед. Мы преодолели барьер, на котором застряли», – сказал тренер.

Предыдущие два сезона закончились для «Кэвс» поражениями во втором раунде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэнни Каннингема в соцсети X
следующий шаг - зацепить 1 игру в финале конфы
Тибодо в прошлом году уволили за финал конфы, хотя казалось бы сезон тоже успешный для Никс. Но было понятно, что ничего путного с ним уже не сделаешь. Вот тоже самое с Аткинсоном. В следующем сезоне добавятся Индиана, Янис куда нить перейдет и усилит команды Востока, от Вашингтона хрен знает что ожидать. Восток усилится в любом случае, а Кливленд с этим тренером вряд ли станет сильнее
Леброн придет порядок наведет
Он в это болото теперь ни ногой
То что Кенни это не тренер для больших побед и ПО, было понятно еще в Бруклине. С молодежью и в перестройке он хорош, а в серьезный поход с ним идти нельзя, он не умеет работать под давлением и игру строит по заранее написанной методичке, совершенно не умея перестраиваться по ходу матча и серии. Его надо куда-то в Даллас или Чикаго, чтобы без давления со стороны мог команду настраивать и помогать прогрессу игроков.

При нем в Бруклине и ДиЛо раскрылся, показывая свой лучший баскет, и Аллен прогрессировал и Динвиди с Харисом из ноунеймов уровня g-лиги превратились в годных ролевиков. А для Хардена и Митчела он не авторитет, тут нужен более харизматичный тренер, которому игроки будут доверять. Эта серия еще раз подтвердила, что высокие раунды ПО это не для Кенни.
Просто бросили играть перед своими болельщиками, сам же физрук неплохо задизморалил коллектив своими решениями в первой игре. Ничего страшного, скоро аналитический финал с проигравшим в паре ОКС - Сан Антонио, думаю там сэкономленные таймауты будут нужны
Аналитически вы вышли в финал НБА.
А что не так он сказал? Перед серией Никс были явными фаворитами. И действительно это первый выход в финал конфы со времен Леброна, не самое фиговое достижение, между прочим кое-кто (не буду называть) 25 лет не может пробиться на эту стадию, а Шарлотт никогда тут не были, например.
Финал Конфы на этом Востоке, когда у тебя в сетке Торонто и Детройт, с которыми ты потеешь в 7ми матчах как не в себя, а потом тебя выносит вперёд ногами действительно достойный соперник равный тебе по классу - точно не преодоление барьера и не великое достижение
А это всё лирика, эмоции, какие там соперники у тебя были, интересны только сухие цифры - шаг вперед есть в сравнении с прошлым сезоном. Никто про великое достижение и не говорит, это вы додумываете.
Кто-нибудь в Кливленде уже догадается выключить ему микрофон? Что ни спич, то полный фейспалм.🤦‍♂️
Преодолей барьер аналитики и возьми тайм аут...
А аналитически то они уже в финале.
После обмена Гарлэнда на Хардена это действительно успех. Осталось узнать кто захотел сей выстрел себе в ногу сделать? Физрук или трудовик (владелец), или это их коллективное творчество за бутылкой "беленькой" после уроков? Хотя для такого "решения" ящик нужен... И я не о том, что Гарлэнда не надо было менять. Надо, но уж точно не на Бороду. Молодым разыгрывающим многие хотели бы усилиться, а тут старичок-чокер... Полный бред
