Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»
Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон оценил сезон команды после вылета из финала Востока от «Нью-Йорка» (0-4).
«Да, я абсолютно точно считаю сезон успешным. Такова была задача – сделать еще один шаг вперед. Мы преодолели барьер, на котором застряли», – сказал тренер.
Предыдущие два сезона закончились для «Кэвс» поражениями во втором раунде.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
При нем в Бруклине и ДиЛо раскрылся, показывая свой лучший баскет, и Аллен прогрессировал и Динвиди с Харисом из ноунеймов уровня g-лиги превратились в годных ролевиков. А для Хардена и Митчела он не авторитет, тут нужен более харизматичный тренер, которому игроки будут доверять. Эта серия еще раз подтвердила, что высокие раунды ПО это не для Кенни.