Кенни Эткинсон: «Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли»

Эткинсон: Сезон считаю успешным, мы преодолели барьер, на котором застряли.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон оценил сезон команды после вылета из финала Востока от «Нью-Йорка» (0-4).

«Да, я абсолютно точно считаю сезон успешным. Такова была задача – сделать еще один шаг вперед. Мы преодолели барьер, на котором застряли», – сказал тренер.

Предыдущие два сезона закончились для «Кэвс» поражениями во втором раунде.