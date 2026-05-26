Единственный журналист, который не поставил Вембаньяму в первую пятерку сезона, объяснил свое решение

Журналист объяснился после спорного решения по Вембаньяме.

Журналист SiriusXM NBA Radio Джастин Термейн объяснил свое решение проголосовать против включения Виктора Вембаньямы из «Сперс» в первую символическую пятерку сезона НБА .

Француз получил 99 из 100 голосов за попадание в первую пятерку.

По мнению Термейна, новое правило лиги, позволяющее выбирать без привязки к позиции, является несправедливым по отношению легендарным центровым прошлого.

«Я поставил Вембаньяму третьим при выборе MVP, хотя на самом деле считаю, что он лучше как игрок, чем Гилджес-Александер . Я вообще считаю его лучшим игроком в мире на данный момент, просто Йокич провел лучший регулярный чемпионат на той же позиции.

Я очень люблю этого парня и верю, что у него есть шанс стать лучшим баскетболистом всех времен, а также лучшим защитником всех времен. Мне нравится его отношение, его игра, то, как он справляется с эмоциями, обращается со СМИ и показывает превосходство над соперниками. Я большой поклонник Виктора Вембаньямы », – заявил Термейн.