Единственный журналист, который не поставил Вембаньяму в первую пятерку сезона, объяснил свое решение
Журналист SiriusXM NBA Radio Джастин Термейн объяснил свое решение проголосовать против включения Виктора Вембаньямы из «Сперс» в первую символическую пятерку сезона НБА.
Француз получил 99 из 100 голосов за попадание в первую пятерку.
По мнению Термейна, новое правило лиги, позволяющее выбирать без привязки к позиции, является несправедливым по отношению легендарным центровым прошлого.
«Я поставил Вембаньяму третьим при выборе MVP, хотя на самом деле считаю, что он лучше как игрок, чем Гилджес-Александер. Я вообще считаю его лучшим игроком в мире на данный момент, просто Йокич провел лучший регулярный чемпионат на той же позиции.
Я очень люблю этого парня и верю, что у него есть шанс стать лучшим баскетболистом всех времен, а также лучшим защитником всех времен. Мне нравится его отношение, его игра, то, как он справляется с эмоциями, обращается со СМИ и показывает превосходство над соперниками. Я большой поклонник Виктора Вембаньямы», – заявил Термейн.
Правда я все равно не понял, почему он поставил его ниже ШГА в голосовании МВП, ведь там никогда не было никаких ограничений по позициям, хоть все три центровых будут