  Единственный журналист, который не поставил Вембаньяму в первую пятерку сезона, объяснил свое решение
Журналист SiriusXM NBA Radio Джастин Термейн объяснил свое решение проголосовать против включения Виктора Вембаньямы из «Сперс» в первую символическую пятерку сезона НБА.

Француз получил 99 из 100 голосов за попадание в первую пятерку.

По мнению Термейна, новое правило лиги, позволяющее выбирать без привязки к позиции, является несправедливым по отношению легендарным центровым прошлого.

«Я поставил Вембаньяму третьим при выборе MVP, хотя на самом деле считаю, что он лучше как игрок, чем Гилджес-Александер. Я вообще считаю его лучшим игроком в мире на данный момент, просто Йокич провел лучший регулярный чемпионат на той же позиции.

Я очень люблю этого парня и верю, что у него есть шанс стать лучшим баскетболистом всех времен, а также лучшим защитником всех времен. Мне нравится его отношение, его игра, то, как он справляется с эмоциями, обращается со СМИ и показывает превосходство над соперниками. Я большой поклонник Виктора Вембаньямы», – заявил Термейн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джастина Термейна
Как бесит эта мерзкая манера сначала подгадить, а потом добавить "я очень люблю это парня". Кому нужны твои лицемерные признания в любви, раз проголосовал против, то так и скажи прямо, без отмазок.
Так он вроде все адекватно объяснил
выделиться он решил, вот и всё объяснение)
Получил порцию внимания в отличии от остальных 99 голосующих
Ну он же так и задумывал. Обязательно спросят и тут ужо я рассыплю комплименты Экологу, хотя типа за Коляна
Выделился. Все узнали того кого и не нужно знать)
Ну нормально, когда у одного человек из 100 особое мнение. Тем и хороша демократия, что это его мнение ни на что в итоге не повлияло.
Правда я все равно не понял, почему он поставил его ниже ШГА в голосовании МВП, ведь там никогда не было никаких ограничений по позициям, хоть все три центровых будут
.... Оправдание в одно предложение, а признание на весь текст. ( тем самым, напомнил про самую древнюю профессию).
