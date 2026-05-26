Кенни Эткинсон: «Никс» играют лучше нас»

Тренер «Кливленда» назвал главную причину поражения в серии с «Нью-Йорком».

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон после поражения в финале Востока со счетом 0-4 признал, что «Нью-Йорк» взял серию заслуженно.

«Они играют лучше нас. Надо отдать им должное. Они поймали кураж, у них идет игра.

Я не хочу умалять то, что мы сделали в этом плей-офф, но иногда нужно отдать должное другой команде», – констатировал Эткинсон.