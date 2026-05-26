0

Кенни Эткинсон: «Никс» играют лучше нас»

Тренер «Кливленда» назвал главную причину поражения в серии с «Нью-Йорком».

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон после поражения в финале Востока со счетом 0-4 признал, что «Нью-Йорк» взял серию заслуженно.

«Они играют лучше нас. Надо отдать им должное. Они поймали кураж, у них идет игра.

Я не хочу умалять то, что мы сделали в этом плей-офф, но иногда нужно отдать должное другой команде», – констатировал Эткинсон.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКенни Эткинсон
logoНБА плей-офф
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
«Тем не менее, чисто аналитически, мы выиграли 2 игры и должны были готовиться к 5 встрече» - добавил он🗿
Но не аналитически*
Он же говорил, что перед этой игрой они вели 2-1...
Никс возможно действительно сильная команда... Филу вынесли 4-0, теперь Кавс. Финал покажет реальную силу этого Нью-Йорка.
Ответevgen98
Никс возможно действительно сильная команда... Филу вынесли 4-0, теперь Кавс. Финал покажет реальную силу этого Нью-Йорка.
слушай ну выход в Финал это тоже серьезное достижение и если они там проиграют, то это не должно обнулять их достижения. в Никсах много кто играл, но в Финал смогли выйти только эти товарищи со времен 90ых
Ответtrav
слушай ну выход в Финал это тоже серьезное достижение и если они там проиграют, то это не должно обнулять их достижения. в Никсах много кто играл, но в Финал смогли выйти только эти товарищи со времен 90ых
Я с этим согласен. Это будет уже успехом. Даже проигрыш в финале. Вот каким образом они проиграют - это будет важно.
Конечно поймали кураж и ты в этом принимал самое непосредственное участие в первом матче)
О нет, они убили Кенни!
Ответbanderos
О нет, они убили Кенни!
Сволочи!
В этом месте его отпустило !!!
Ну, может ещё не всё потеряно. Если бы как Харден заявил, что мы лучше "Никс", можно было сегодня же увольнять.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Йорк» стал четвертой командой, которая одержала 11 побед подряд в плей-офф НБА
26 мая, 04:44
Джейлен Брансон – MVP финала Восточной конференции
26 мая, 04:34Фото
«Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года
26 мая, 04:32Фото
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Вембаньяма набрал 28 очков и 10 подборов в 6-м матче финала Запада
21 минуту назадВидео
НБА. Финалы конференций. Благодаря 28 очкам Вембаньямы «Сан-Антонио» разгромил «Оклахому» в шестом матче
53 минуты назад
Митчелл Робинсон сломал мизинец
сегодня, 02:50
Женская НБА. «Голден Стэйт» примет «Индиану», «Даллас» сыграет с «Лас-Вегосом»
вчера, 18:58
НБА расширила полномочия Адама Сильвера для борьбы с «танкингом»: от многомиллионных штрафов до лишения драфт-пиков
вчера, 20:57
Деян Радонич: «При 17 потерях и такой низкой реализации победить УНИКС невозможно»
вчера, 20:44
«Мемфис» стал единственным клубом, выступившим против реформы лотереи драфта
вчера, 20:30
Велимир Перасович: «Пробиться в финал, уступая по ходу серии 1-3 – колоссальный успех»
вчера, 19:55
Совет управляющих НБА утвердил масштабную реформу драфта для борьбы с «танкингом»
вчера, 19:44
«Портленд» проявляет серьезный интерес к Яннису Адетокумбо (Крис Хэйнс)
вчера, 19:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илона Корстин: «УНИКС навязал «Зениту» свой ритм и контролировал игру»
вчера, 21:15
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Шоле» выиграл у «Виллербана», «Страсбур» вырвал победу у «Парижа» во вторых матчах серий
вчера, 21:03
Чемпионат Турции. 1/4 финала. 27 очков Калеба Хоумсли помогли «Бахчешехиру» победить «Трабзонспор», «Галатасарай» вырвал победу у «Бешикташа» во вторых матчах серий
вчера, 20:33
Чемпионат Греции. 1/2 финала. «Панатинаикос» обыграл ПАОК в овертайме, «Олимпиакос» взял верх над АЕКом в первых матчах серий
вчера, 19:57
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» разгромил «Будучность» и вышел в финал
вчера, 19:09
«Тенерифе» станет участником Еврокубка со следующего сезона
вчера, 16:28
Стипе Кулиш покинет должность главного тренера «Автодора»
вчера, 15:44
Еврокубок будет расширен до 32 команд (Eurohoops)
вчера, 15:25
Алессандро Пайола выбыл до конца сезона из-за операции на колене
вчера, 15:14
Элайджа Брайант может пропустить плей-офф чемпионата Израиля из-за проблем со здоровьем
вчера, 14:45
Рекомендуем