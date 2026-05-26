«Нью-Йорк» стал четвертой командой, которая одержала 11 побед подряд в плей-офф НБА

«Никс» в понедельник стали четвертой командой в истории НБА, которой удалось организовать серию из 11 побед подряд в плей-офф. В четвертом матче финала Восточной конференции клуб из Нью-Йорка справился с «Кливлендом» (130:93, 4-0).

Последним 11 побед кряду в плей-офф выдавал «Голден Стэйт» (15) на пути к своему второму титулу за три сезона в 2017 году.

Лишь одна из этих побед «Никс» одержана не с двузначным перевесом, среднее преимущество по ходу серии составило 23,7 очка.

По итогам 14 матчей в плей-офф-2026 «Нью-Йорк» имеет очковую разницу в «+271» («+19,4» за игру, что является лучшим результатом в истории для финалиста).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Молодцы, посрамили скептиков, таких как я. Ещё и буквально унизили пару соперников. Хорошо что мои Чикаго и Майами не вышли в плей-офф, тоже свип был бы
Хорошая команда у Никс. Ну а Браун нашел таки ключи к Таунсу
