Джейлен Брансон – MVP финала Восточной конференции

Лидер «Нью-Йорка » Джейлен Браун единогласно признан самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА . Баскетболисту вручили трофей имени Лэрри Берда.

Брансон завершил серию с «Кливлендом », набирая в среднем 25,5 очка и 7,8 передачи при 49% с игры.

Разыгрывающий стал главным вдохновителем спасительного рывка «Никс» в четвертой четверти первого матча серии при «-22», после чего нью-йоркцы забрали еще три победы подряд (4-0).