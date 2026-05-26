Джейлен Брансон – MVP финала Восточной конференции
Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Браун единогласно признан самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА. Баскетболисту вручили трофей имени Лэрри Берда.
Брансон завершил серию с «Кливлендом», набирая в среднем 25,5 очка и 7,8 передачи при 49% с игры.
Разыгрывающий стал главным вдохновителем спасительного рывка «Никс» в четвертой четверти первого матча серии при «-22», после чего нью-йоркцы забрали еще три победы подряд (4-0).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Действительно - невероятно сбалансированная команда.