Джейлен Брансон – MVP финала Восточной конференции

Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Браун единогласно признан самым ценным игроком финала Восточной конференции НБА. Баскетболисту вручили трофей имени Лэрри Берда.

Брансон завершил серию с «Кливлендом», набирая в среднем 25,5 очка и 7,8 передачи при 49% с игры.

Разыгрывающий стал главным вдохновителем спасительного рывка «Никс» в четвертой четверти первого матча серии при «-22», после чего нью-йоркцы забрали еще три победы подряд (4-0).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
"Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Браун" - спасибо, Валер, мы соскучились
Ответbanderos
"Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Браун" - спасибо, Валер, мы соскучились
Ему просто сценарий следующего сезона подкинули уже))
Ответbanderos
"Лидер «Нью-Йорка» Джейлен Браун" - спасибо, Валер, мы соскучились
Ctrl+C, Ctrl+V...Так и работают🤣
Главная звезда Востока последних 5 лет. Никакой не Яннис. И не Тейтум
Тут наверно скриншот надо сделать...Пистатели просто бомбу выдают...Джейлен, мать его, Браун...
ОтветАлександр Иванов_1116950968
Тут наверно скриншот надо сделать...Пистатели просто бомбу выдают...Джейлен, мать его, Браун...
3 с лишним часа прошло, так и не исправили. Просто знают как трафик нагнать на новость
Почему Брауну дали? Надо пересмотреть награждение
Даже здесь Бостон настолько хорош, что вылетев два раунда назад их игрок МВП серии.

Действительно - невероятно сбалансированная команда.
Тиг еще до старта сказал что против Брансона они бессильны. Получается разбирается
А Браун еще жаловался, что его не любят
