«Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года

«Никс» прошли в финал впервые за 27 лет.

«Нью-Йорк» разгромил «Кливленд» в четвертой игре (130:93) и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом (4-0), доведя свою серию побед в плей-офф до 11.

«Никс» будут играть в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1-4).

Соперником «Нью-Йорка» в этом году станет победитель пары «Тандер» – «Сперс» (на данный момент счет в серии 2-2).

Первый матч финала стартует 4 июня в 3.30 по московскому времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Фанаты Никс, прошедшие через Кевинов Ноксов, Лу Амундсонов, Дэвидов Фицдейлов и прочих примечательных личностей - это для нас. Можно ли помечтать о большем?
О возвращении Шведа?
Конечно
11 побед подряд в плей-офф - это серьёзно! Поздравляю!
Интересный факт, папа Джейлена Брансона был в составе NY в том далеком плофе 99 года. Хоть и на банке правда, но...спустя столько лет пережить эмоции со своим сыном. Amazing
Ждем такой же финал, как в 1999, чемпион должен меняться.
Да не просто вышел, вполз и тд, а разгромил всех, оотдоминировал по самые не хочу
Не просто вышел или выполз, просочился, а с ноги просто открыл дверь в финал. По сравнению с западом дверь тут хлипковатая, но это не проблема Никс. Молодцы
Поздравляю болельщиков Никс. У Вас отличная команда!!
Удачи в большом финале!
После ухода Майкла и роспуска того Чикаго полностью пропустил тот сезон, но финал смотрел. Первая гайка Тима Данкана, причем это был его второй или третий сезон в лиге. Вемби может повторить, кстати)
Повторит, либо шга это сделает 👍
сделает что? будет падать после каждого дуновения ветра?
повторить 1999 можно
САС - Никс... А может повторим???
Еще и внутрисезонный кубок они разыгрывали.
