«Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года
«Никс» прошли в финал впервые за 27 лет.
«Нью-Йорк» разгромил «Кливленд» в четвертой игре (130:93) и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом (4-0), доведя свою серию побед в плей-офф до 11.
«Никс» будут играть в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1-4).
Соперником «Нью-Йорка» в этом году станет победитель пары «Тандер» – «Сперс» (на данный момент счет в серии 2-2).
Первый матч финала стартует 4 июня в 3.30 по московскому времени.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Удачи в большом финале!