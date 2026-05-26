«Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года

«Никс» прошли в финал впервые за 27 лет.

«Нью-Йорк» разгромил «Кливленд » в четвертой игре (130:93) и закрыл финал Восточной конференции с сухим счетом (4-0), доведя свою серию побед в плей-офф до 11.

«Никс» будут играть в финале НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сан-Антонио» (1-4).

Соперником «Нью-Йорка » в этом году станет победитель пары «Тандер» – «Сперс» (на данный момент счет в серии 2-2).

Первый матч финала стартует 4 июня в 3.30 по московскому времени.