  • Марио Хезоня о финале с «Олимпиакосом»: «В концовке были странные ситуации, но они заслужили победу»
Марио Хезоня прокомментировал поражения от «Олимпиакоса» в финале Евролиги.

Форвард мадридского «Реала» Марио Хезоня подвел итоги поражения от «Олимпиакоса» со счетом 85:92 в финале Евролиги-2026.

«Я невероятно горжусь своими партнерами по команде, каждым человеком в этом клубе. Мы снова показали, что значит носить майку лучшего клуба в мире. Мы вышли с сердцем, с полной энергией. Матч был у нас под контролем, мы их держали. Но поздравления «Олимпиакосу» – они заслужили победу. Они заняли первое место в регулярном сезоне, а это сейчас совсем не просто. У них отличный тренер и мощный состав.

В концовке были странные моменты и неприятные ситуации. Но все равно – поздравляю их. И хочу сказать всей нашей команде: я невероятно горжусь вами. Это больно и неприятно, особенно потому что это уже третий финал, который мы проигрываем в этом году. Но мы должны использовать это как опыт для будущего, потому что мы вернемся за этим трофеем», – заявил хорватский баскетболист.

В финальном матче Хезоня набрал 19 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач.

