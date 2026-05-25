Георгиос Барцокас после финала Евролиги: «Реал» сыграл отлично, но мы заслужили победу»

Барцокас после финала Евролиги: «Реал» сыграл отлично, но мы заслужили победу.

Главный тренер «Олимпиакоса » Георгиос Барцокас прокомментировал победу над мадридским «Реалом » со счетом 92:85 в финале Евролиги-2026.

«Мы прекрасно себя чувствуем. Мы это заслужили. Сегодня нам пришлось непросто. «Реал» сыграл отлично. Именно поэтому это клуб такого уровня. Но мы смогли победить, несмотря на давление. Думаю, мы заслужили это тем, как провели весь сезон, включая плей-офф и «Финал четырех». Поздравляю владельцев, болельщиков, игроков – всех», – сказал греческий специалист после игры.

Он также отдельно отметил, как команда отреагировала на удачную игру «Реала» в первой половине, а также рассказал об изменениях в защите по ходу матча.

«Мы говорили о корректировках против Лайлcа. Мы перешли на смены в защите против него, иногда использовали дабл-тимы. Также Хезоня попадал очень сложные броски, они сильно нам навредили. Но в итоге победа есть победа», – объяснил Барцокас.