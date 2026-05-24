Эван Фурнье признан MVP «Финала четырех» Евролиги-2026

Эван Фурнье – MVP «Финала четырех» Евролиги-2026.

Атакующий защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги-2026 после того, как помог своей команде завоевать четвертый титул в своей истории.

Фурнье проявил себя в решающем матче против мадридского «Реала », набрав 20 очков – лучший показатель в составе «Олимпиакоса », – а также добавил 5 подборов и 4 передачи за 27 минут на площадке. Встреча завершилась победой греческого клуба со счетом 92:85.

В полуфинале против «Фенербахче» он также сыграл эффективно, записав на свой счет 10 очков, 4 подбора и 4 передачи за 24 минуты.