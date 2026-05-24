Эван Фурнье признан MVP «Финала четырех» Евролиги-2026
Атакующий защитник «Олимпиакоса» Эван Фурнье признан самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги-2026 после того, как помог своей команде завоевать четвертый титул в своей истории.
Фурнье проявил себя в решающем матче против мадридского «Реала», набрав 20 очков – лучший показатель в составе «Олимпиакоса», – а также добавил 5 подборов и 4 передачи за 27 минут на площадке. Встреча завершилась победой греческого клуба со счетом 92:85.
В полуфинале против «Фенербахче» он также сыграл эффективно, записав на свой счет 10 очков, 4 подбора и 4 передачи за 24 минуты.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Евролиги
