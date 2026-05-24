Гилберт Аренас о Вембаньяме: «Он получает мяч раз в четыре-пять минут и не может доминировать»

Гилберт Аренас заявил, что уважает защиту «Сан-Антонио», но считает, что в атаке у команды нет стабильной опции, на которую можно опираться в решающие моменты:

«Я не могу это игнорировать, потому что ничего не меняется. Нельзя, чтобы игрок набирал 41 и 24, а потом в следующем матче почти не получал мяч, и снова почти не получал его в следующем. Это самый доминирующий игрок в лиге, но ты видишь его лишь время от времени, потому что остальная команда думает, что именно они двигают игру, хотя на самом деле ее должен контролировать он, потому что он неудержим.

Если говорить о защите, сильнейшая сторона «Оклахомы» – игра на периметре. Единственное преимущество в таком случае – у Вембаньямы, потому что ему не приходится постоянно играть один в один, он чаще действует в подстраховке. За счет этого он экономит много энергии, но, похоже, он сохраняет ее и в атаке, потому что получает мяч раз в четыре-пять минут. В такой ситуации он не может навязать свое доминирование, если не получает мяч регулярно», – сказал экс-игрок НБА в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Тем временем Вемби в четвертом матче: что-то типа 33-8-5, 11/22 бросков с игры

Аренас: а мог бы 50!!!!
Ну в этом он прав. Касла отрезали от Вемби и он ушел в потери, потом начали бить и стало тяжело. Связующего большого как Грин у ГСВ в Шпорах нет разбивать прессинг, а пик-н-ролл играют очень мало с Вемби)
ОтветTim Timson
Ну а что вы хотите от Касла? Это его первый плей-офф в жизни и второй сезон вообще, наберется опыта, минимизирует потери и будет только лучше. Пока что они и вправду мало Вембу задействует, с его габаритами его можно было бы как Янниса в чемпионский год.
ОтветSergoSSS
Касл ещё в этой серии скажет свое слово даже. Чемпион по духу!)
Он всю оборону держит, а САС без него ни о чём. Дайте ему норм большого и можно грузить в атаке
