Более 18 тысяч болельщиков «Олимпиакоса» посетили финал Евролиги-2026 в Афинах

«Олимпиакос» получил мощную поддержку болельщиков в финале Евролиги-2026.

Болельщики «Олимпиакоса» обеспечили команде активную поддержку в финале Евролиги-2026 против мадридского «Реала».

По информации Sport24, на решающую игру в Афинах пришли более 18 тысяч поклонников греческого клуба, заполнивших трибуны и создавших преимущественно красно-белую атмосферу еще до начала встречи.

Поддержка болельщиков ощущалась задолго до стартового спорного мяча – фанаты начали собираться у арены за несколько часов до игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sport24
Хорошо, что Олимпиакос не разочаровал своих фанатов, ато боюсь представить, что бы было в случае проигрыша
Атмосфера огонь!
