Более 18 тысяч болельщиков «Олимпиакоса» посетили финал Евролиги-2026 в Афинах

«Олимпиакос» получил мощную поддержку болельщиков в финале Евролиги-2026.

Болельщики «Олимпиакоса » обеспечили команде активную поддержку в финале Евролиги-2026 против мадридского «Реала ».

По информации Sport24, на решающую игру в Афинах пришли более 18 тысяч поклонников греческого клуба, заполнивших трибуны и создавших преимущественно красно-белую атмосферу еще до начала встречи.

Поддержка болельщиков ощущалась задолго до стартового спорного мяча – фанаты начали собираться у арены за несколько часов до игры.