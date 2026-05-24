Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф

Президент Евролиги Деян Бодирога поддержал формат «Финала четырех».

Президент Евролиги Деян Бодирога во время пресс-конференции в Афинах выразили поддержку нынешнему формату «Финала четырех», назвав его кульминацией всего сезона.

Говоря о будущем турнира, Бодирога подчеркнул, что предпочитает текущую систему. По его словам, регулярный чемпионат уже проходит с уровнем интенсивности, сопоставимым с плей-офф, а «Финал четырех» становится наградой за стабильность на протяжении всего сезона.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Вот по этому и не будет Евролига никогда бизнесом, а лишь сборищем игрушек богатеев. Ни один нормальный бизнесмен не будет вкладываться в лотерею. Все эти одиночные матчи на выбывание, хороши только для сборных, где честь страны и всё такое. А клубные турниры должны стремиться больше к бизнесу. А бизнес это планирование, а не шальная игра в "русскую рулетку".
Julius Nwosu
Зато никак в НБА, у Евролиги свой путь (убыточный), так сказать, нетакусики.)
Вообще, если серьёзно, то считаю, что в клубном баскетболе серии необходимы на всех стадиях плей-офф, минимум - до 2-х побед, оптимально - до 3-х и идеально - до 4-х, когда полностью исключается фактор случайности.
Формат максимально упоротый был и есть. Весь сезон команды пашут, включая серии плей-офф, ради по сути всего одной игры (полуфинала), которая может перечеркнуть все труды из-за банальной непрухи.
