Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф
Президент Евролиги Деян Бодирога во время пресс-конференции в Афинах выразили поддержку нынешнему формату «Финала четырех», назвав его кульминацией всего сезона.
Говоря о будущем турнира, Бодирога подчеркнул, что предпочитает текущую систему. По его словам, регулярный чемпионат уже проходит с уровнем интенсивности, сопоставимым с плей-офф, а «Финал четырех» становится наградой за стабильность на протяжении всего сезона.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Вообще, если серьёзно, то считаю, что в клубном баскетболе серии необходимы на всех стадиях плей-офф, минимум - до 2-х побед, оптимально - до 3-х и идеально - до 4-х, когда полностью исключается фактор случайности.