Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф

Президент Евролиги Деян Бодирога поддержал формат «Финала четырех».

Президент Евролиги Деян Бодирога во время пресс-конференции в Афинах выразили поддержку нынешнему формату «Финала четырех», назвав его кульминацией всего сезона.

Говоря о будущем турнира, Бодирога подчеркнул, что предпочитает текущую систему. По его словам, регулярный чемпионат уже проходит с уровнем интенсивности, сопоставимым с плей-офф, а «Финал четырех» становится наградой за стабильность на протяжении всего сезона.